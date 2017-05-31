Задержанного на Арбате мальчика отправят на сцену

Юному чтецу, который был задержан в центре Москвы, дадут возможность выступать на настоящей сцене. Как рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, мальчика отправят в творческий кружок, пишет газета "Известия".

Напомним, 26 мая в центре столицы сотрудники полиции увидели ребенка, который подходил к прохожим и водителям. По некоторым данным, он читал стихи. Мальчик был на улице один, без сопровождения взрослых. Правоохранители доставили его в отдел полиции и вызвали родителей.