Задержанного на Арбате мальчика отправят на сцену

Юному чтецу, который был задержан в центре Москвы, дадут возможность выступать на настоящей сцене. Как рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, мальчика отправят в творческий кружок, пишет газета "Известия".
Напомним, 26 мая в центре столицы сотрудники полиции увидели ребенка, который подходил к прохожим и водителям. По некоторым данным, он читал стихи. Мальчик был на улице один, без сопровождения взрослых. Правоохранители доставили его в отдел полиции и вызвали родителей.
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