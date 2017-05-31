Перекись водорода и ее необычные свойства

Перекись водорода – давно известное средство для осветления волос. 31 мая, когда отмечается Всемирный День блондинок, Dni.Ru решили вспомнить о том, как еще можно с помощью этого недорогого средства изменить свою жизнь. А проконсультировали нас по этому вопросу люди просвещенные – эксперты в области стоматологии, косметологии и даже отоларингологии.

Отбеливаем зубы

Конечно, радикально отбелить зубы с помощью перекиси водорода нельзя. Но ей по силам очистить их и осветлить эмаль. Для этого достаточно 30 секунд пополоскать рот раствором трехпроцентной перекиси. Почему трехпроцентной? По словам стоматолога-терапевта, главного врача MVK Beauty Line Марины Колесниченко, именно такой раствор безопасен для домашнего использования. За счет того, что перекись распадается на кислород и воду, она и оказывает свой осветляющий эффект. Пигменты налета окисляются под действием кислорода, зубы очищаются и потому немного светлеют.

Избавляемся от неприятного запаха изо рта

Если запах изо рта не исчезает даже после чистки зубов, то можно опять же прополоскать рот растворенной в воде перекисью. Руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile.ru Юлия Клоуда поясняет: значительная часть патогенных бактерий погибают в присутствии кислорода, потому перекись – отличное средство для очищения и дезинфекции. Запах изо рта, причиной которого является действие этих бактерий, исчезает вместе с ними.

Боремся с акне

Акне не украшают ни блондинок, ни брюнеток. Да и рыжим тоже не идут. Перекись уничтожает бактерии, снимает воспаления и обеззараживает, потому она так эффективна против акне. Важно, однако, помнить, что применять перекись нужно точечно и одноразово, чтобы не уничтожить полезные бактерии, которые живут на нашей коже, предупреждает Колесниченко.

Чистим уши

Когда ватной палочки недостаточно или хочется навести чистоту более основательно, то некоторые смешивают несколько капель перекись с несколькими каплями оливкового масла и вводят в ухо. На деле же применение масла бессмысленно, говорит врач-оториноларинголог высшей категории клиники "Инпромед" Лина Азарченкова. Перекись не опасна для ушей, но чтобы очистить слуховой проход достаточно ее одной, без добавок. Затем нужно просушить уши ватной палочкой. Конечно, для людей с хронической патологией уха (хронические отиты с перфорацией барабанной перепонки) лучше не увлекаться самодеятельностью и проконсультироваться с ЛОРом.

Осветляем ногти

Перекись поможет и с маникюром: она сделает натуральный цвет ногтей светлее, ярче и красивее, поможет уменьшить или убрать желтизну. Также перекись размягчает кутикулу и благодаря ее дезинфицирующим свойствам полезна при обрезном маникюре. Применение перекиси водорода в качестве антисептика для кутикулы вполне уместно, считает врач дерматолог-венеролог, врач-косметолог Виктория Балтзаке. Но поскольку еще не до конца изучен вопрос о повреждении здоровых клеток кожи и размягчении ногтя при частом использовании перекиси, то лучше не применять ее для долгих аппликаций.

Заменяем дезодорант

Этот экстремальный способ кое-кто советует на крайний случай, если дезодоранта нет, а привести себя в порядок необходимо. Если ненадолго нанести компресс с перекисью водорода на кожу и смыть через какое-то время, то она окажет дезодорирующий эффект. Это, конечно, не французские духи златокудрой Анжелики, но может, действительно неплохо для поддержания чистоты в экстренном случае? Врач-дерматокосметолог из Клиники современной косметологии Юлии Щербатовой Мария Мерекина предупреждает, что перекись, благодаря своему антимикробному действию, конечно, может уничтожить бактерии, но заодно способна разрушить защитный гидролипидный слой и пересушить кожу.

Делаем кислородную детокс-ванну

Если хочется совместить приятное с полезным, то можно устроить кислородную детокс-ванну дома. Она изгонит из организма токсины, поможет бороться с вирусами и бактериями. Для этого достаточно вылить в теплую воду две чашки перекиси и провести в ней полчаса. Совет универсален – подойдет всем, вне зависимости от цвета волос. Хотя Мария Мерекина замечает, что антибактериальное действие перекиси распространяется и на ванны, поэтому не рекомендует подобные процедуры омовения в растворах людям с шелушением и сухостью кожи тела.

Освежаем фрукты и овощи

Чтобы освежить салатные листья, фрукты или овощи, а заодно основательно очистить их от любых загрязнений, многие эксперты тоже советуют перекись. Достаточно погрузить продукты в холодную воду, в которую добавлена четверть стакан перекиси, на 20 минут. Правда врач-гастроэнтеролог высшей категории Татьяна Саенко считает, что очищение фруктов и овощей перекисью водорода ни к чему. Вполне хватит мытья под проточной водой, при необходимости – с использованием специальной жидкости для овощей и фруктов и щеточки.

Устраняем пятна и запах

Такой фокус пройдет только с белыми или светлыми вещами, которые, как известно, идут многим блондинкам. Для ликвидации пятен крови или пота, а также неприятного запаха следует постирать вещь в смеси перекиси и белого уксуса. Смесь из двух частей моющего средства и одной части перекиси вполне можно наносить и на само пятно. Мария Мерекина подтверждает: это абсолютно безвредное для кожи мероприятие, так как перекись водорода полностью вымывается водой. Вполне достаточно включить дополнительную программу полоскания на стиральной машинке.