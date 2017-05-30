"Юнармия" открывает летние лагеря

Военно-патриотическая организация "Юнармия" откроет предстоящим летом три палаточных лагеря для детей. Первая смена начнется на самом старте лета – 1 июня.

Лагеря будут базироваться в Краснодарском крае, Московской и Ульяновской областях, в них организуют шесть смен по 12 дней каждая. Школьники от 12 до 16 лет поучаствуют в спортивных соревнованиях и развивающих программах, а также пройдут курсы лидерства и военной журналистики.

"Наши палаточные лагеря современные, с передовым дизайном и оборудованы всем необходимым", – сообщила первый заместитель начальника главного штаба движения Дарья Борисова.

Мы хотим сформировать у ребят систему ценностей, обучить командной работе и воспитать волевые качества.

Не уступает оснащению лагерей и качество формы юнармейцев. Модели изготовлены в красно-сине-бежевой гамме из натуральных и высокопрочных материалов. Помимо всего прочего, одежда не дорогая и функциональная. Например, брюки и шорты имеют множество объемных карманов, а куртка легким движением руки превращается в жилет, благодаря отстегивающимся рукавам.





Сегодня в рядах юнармейцев более 117 тысяч школьников от 8 до 18 лет. Движение было создано по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу для того, чтобы вызвать интерес у подростков к истории страны, а также привить подрастающему поколению патриотические ценности.

Ребята чтят историю, ведут работу по сохранению памятников и обелисков, несут вахты памяти у Вечного огня и помогают ветеранам, а также много занимаются волонтерской деятельностью,