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"Юнармия" открывает летние лагеря

Фото: mil.ru
Военно-патриотическая организация "Юнармия" откроет предстоящим летом три палаточных лагеря для детей. Первая смена начнется на самом старте лета – 1 июня.
прочитано 169 раз

Лагеря будут базироваться в Краснодарском крае, Московской и Ульяновской областях, в них организуют шесть смен по 12 дней каждая. Школьники от 12 до 16 лет поучаствуют в спортивных соревнованиях и развивающих программах, а также пройдут курсы лидерства и военной журналистики.

"Наши палаточные лагеря современные, с передовым дизайном и оборудованы всем необходимым", – сообщила первый заместитель начальника главного штаба движения Дарья Борисова.

Мы хотим сформировать у ребят систему ценностей, обучить командной работе и воспитать волевые качества.

Не уступает оснащению лагерей и качество формы юнармейцев. Модели изготовлены в красно-сине-бежевой гамме из натуральных и высокопрочных материалов.  Помимо всего прочего, одежда не дорогая и функциональная. Например, брюки и шорты имеют множество объемных карманов, а куртка легким движением руки превращается в жилет, благодаря отстегивающимся рукавам. 

Фото: mil.ru/Вадим Гришанин

Сегодня в рядах юнармейцев более 117 тысяч школьников от 8 до 18 лет. Движение было создано по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу для того, чтобы вызвать интерес у подростков к истории страны, а также привить подрастающему поколению патриотические ценности.

Ребята чтят историю, ведут работу по сохранению памятников и обелисков, несут вахты памяти у Вечного огня и помогают ветеранам, а также много занимаются волонтерской деятельностью,

Автор: Александр Комаров30 мая 2017, 21:36

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