Многодетная мать "вылечила" покалеченного ребенка подорожником

Пользователи соцсетей шокированы поведением 44-летней матери троих детей из Сербии. Женщина похвасталась перед интернет-аудиторией тем, что "вылечила" резаную рану на голове сына с помощью подорожника и красного перца.

Наталья живет вместе с тремя сыновьями в сербской деревушке. Как гордо сообщает женщина на своей странице в Instagram, она и двое ее младшех детей "вегано-сыроеды".

В аккаунт любительница ЗОЖ постоянно выкладывает снимки детей, демонстрируя как они "счастливо" живут, питаясь лебедой, льном и грибами. Наталья является ярым противником врачей и медицинских препаратов, считая, что любой недуг можно вылечить с помощью растений.

Привет всем, это я. �� Публикация от @natali (@mamocka_natocka) Апр 4 2017 в 7:13 PDT

Так, недавно женщина продемонстрировала подписчикам, что даже глубокая резаная рана не требует наложения швов, а затягивается с помощью подорожника и красного перца. Так, недавно младший сынишка Натальи упал и разбил голову о керамическое ограждение клумбы.

И вместо того, чтобы отвезти ребенка к врачу, женщина, не промывая наложила на рану измельченный подорожник и перец. При этом веганка подчеркнула, что "прививки не нужны, зачем добавлять инфекцию в организм". "Сейчас важно дать поработать природе, солнышко и воздух с гор чистый", – добавила она.

Пользователи Сети были крайне возмущены нетрадиционными методами лечения детей и написали об этом Наталье. "Как у тебя язык поворачивается называть себя матерью? Куда соцслужбы смотрят", "Бедный ребенок! Мамаша чекнутая!" – пишут комментаторы (стиль и орфография авторов сохранены – прим.ред.).

Иногда и мамам хочется похулиганить ���� Ponekad i mama hoce da se sali #пришлаизакружилаголовунам Публикация от @natali (@mamocka_natocka) Фев 13 2017 в 7:50 PST

В ответ на это женщина выложила пост, похвалившись тем, как хорошо заживает рана на голове сына. "Повторяю свой пост для тупой серой массы! Жизнь без докторов существует! Мы обошлись без зашивания, шрам вообще незаметен", – воинственно написала она.

Пользователи также возмущены тем, что убежденная веганка упорно прививает свои взгляды на еду детям, лишая их возможности есть мясо и получать необходимый для роста и развития белок. Так, на одном из снимков Натальи подписчики заметили, что у ее сына сильно вздулся живот. Многие сделали вывод, что у малыш страдает рахитом из-за голодания.

"На лицо явные проблемы со здоровьем, причем у мамы, а в последствие у ребенка явные признаки голодания", "У ребенка ребра видны и пузо торчит, явный рахит! Вы убиваете собственного ребенка и гордитесь этим, удачи", – написали люди в комментариях (стиль и орфография авторов сохранены – прим.ред.).

