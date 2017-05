В Швеции отменили арест Ассанжа

Власти Швеции прекратили расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании. Кроме того, в стране отменен ордер на его арест, передает газета "Известия".

Радостную новость Ассанж сообщил подписчикам в социальной сети Twitter. Правоохранители подозревали, что он совершил вступил половой контакт как минимум с двумя женщинами без их согласия.

BREAKING: Sweden has dropped its case against Julian Assange and will revoke its arrest warrant



