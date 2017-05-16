Путин рассказал об успехах перевооружения армии

Президент России Владимир Путин встретился с руководителями Министерства обороны и представителями оборонно-промышленного комплекса страны. Глава государства рассказал об успехах перевооружения армии.

"В 2016 году задания гособоронзаказа выполнены на 97%. В войска поставлено более 5600 единиц основных видов новейших вооружений, а также около 3000 отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники. Это позволило довести парк современной техники в частях постоянной готовности до 58%", – заявил глава государства. В 2017 году соответствующий показатель планируется повысить до 62%, передает Flashnord.

