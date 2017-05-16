Ученые нашли самое грязное место на планете
Национальная Академия наук США сообщает, что на островке площадью чуть больше четырех гектаров разбросано без малого 18 тонн разнообразного мусора. На каждом квадратном метре атолла в среднем ученые насчитали 671 объект, – констатирует РИА Новости.
Остров принадлежит заморской территории Великобритании Острова Питкэрн. Это значит, что территория хоть и является собственностью королевства, но не является его частью.
Состояние атолла исследовали специалисты Университета Тасмании и Королевского общества защиты птиц Великобритании. По итогам своих наблюдений эксперты и подготовили опубликованный Национальной Академией наук США доклад.
Остров малопригоден для жизни на нем людей. Коралловое основание делает невозможным земледелие, а если где и пробивается растительность, то растут только колючие кустарники, облюбованные многочисленными птичьими колониями. Клочок суши размером десять на пять километров даже был объявлен частью Мирового Наследия ЮНЕСКО: колонии редких птиц и фосфатные залежи на острове практически не пострадали от человеческого присутствия.
Однако репутация "самого грязного места планеты" за островом может сохраниться надолго. Ежедневно волны прибивают к его берегам до трех десятков новых "мусорных" объектов. Всего их накопилось уже почти 38 миллионов.
"Пока мировое производство пластика продолжает расти по экспоненте, это и дальше будет оказывать воздействие на уникальную природную красоту и биологическое разнообразие, которые характерны для этого острова", – сокрушаются авторы доклада.
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