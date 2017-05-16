Ученые нашли самое грязное место на планете

Остров Хендерсон, расположенный в Тихом океане между Новой Зеландией и Южной Америкой, представляет собой настоящую гору мусора. Ежедневно волны приносят к берегам свалки новые порции нечистот.

Национальная Академия наук США сообщает, что на островке площадью чуть больше четырех гектаров разбросано без малого 18 тонн разнообразного мусора. На каждом квадратном метре атолла в среднем ученые насчитали 671 объект, – констатирует РИА Новости.

Остров принадлежит заморской территории Великобритании Острова Питкэрн. Это значит, что территория хоть и является собственностью королевства, но не является его частью.

Состояние атолла исследовали специалисты Университета Тасмании и Королевского общества защиты птиц Великобритании. По итогам своих наблюдений эксперты и подготовили опубликованный Национальной Академией наук США доклад.

Остров малопригоден для жизни на нем людей. Коралловое основание делает невозможным земледелие, а если где и пробивается растительность, то растут только колючие кустарники, облюбованные многочисленными птичьими колониями. Клочок суши размером десять на пять километров даже был объявлен частью Мирового Наследия ЮНЕСКО: колонии редких птиц и фосфатные залежи на острове практически не пострадали от человеческого присутствия.

Однако репутация "самого грязного места планеты" за островом может сохраниться надолго. Ежедневно волны прибивают к его берегам до трех десятков новых "мусорных" объектов. Всего их накопилось уже почти 38 миллионов.

"Пока мировое производство пластика продолжает расти по экспоненте, это и дальше будет оказывать воздействие на уникальную природную красоту и биологическое разнообразие, которые характерны для этого острова", – сокрушаются авторы доклада.