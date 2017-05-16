На Москву надвигается пятидневная магнитная буря

В среду столицу накроет магнитная буря. Явление будет наблюдаться пять дней, с 17 по 21 мая. Причиной образования бурь станут потоки солнечного ветра, передает "Газета.ru".

В это время возможны сбои в работе энергетических систем, в радиосвязи и управлении космическими аппаратами. В высоких широтах могут возникнуть полярные сияния. Кроме того, у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие.