На Москву надвигается пятидневная магнитная буря

В среду столицу накроет магнитная буря. Явление будет наблюдаться пять дней, с 17 по 21 мая. Причиной образования бурь станут потоки солнечного ветра, передает "Газета.ru".
В это время возможны сбои в работе энергетических систем, в радиосвязи и управлении космическими аппаратами. В высоких широтах могут возникнуть полярные сияния. Кроме того, у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие.
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