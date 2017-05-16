Сыну экс-президента Киргизии дали третий пожизненный срок

Максима Бакиева обвинили в отмывании денег, коррупции и покушении на жизнь бизнесмена. Сейчас сын бывшего Президента Киргизии скрывается в Лондоне.

В Бишкеке вынесен обвинительный приговор по коррупционному делу, главным фигурантом которого является Максим Бакиев, сын бывшего Президента Киргизии Курманбека Бакиева. Первомайский районный суд назначил обвиняемому наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества, – сообщает киргизское издание Tazabek.

Вместе с Бакиевым по делу проходят еще несколько человек. Суд с участием судьи Эмиля Каипова и государственного обвинителя Нургазы Токтосунова им вынес обвинение по фактам коррупции и отмыванию доходов в компаниях Кыргызстана. Приговоры в отношении подельников Бакиева куда мягче: от семи лет колонии до заочного заключения под стражу.

Это уже третий обвинительный приговор в отношении сына бывшего главы государства. Все три приговора вынес один и тот же Первомайский районный суд Бишкека. И все три – заочно.

Ранее Максим Бакиев был обвинен в выводе 50 миллионов долларов из "Азияуниверсалбанка", за что тоже в итоге получил пожизненный приговор с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности. Еще одно пожизненное Бакиеву было присуждено по обвинению в покушении на жизнь бизнесмена Шона Дейли.

Отец трижды приговоренного Максима, Курманбек Бакиев, был свергнут с президентского поста в 2010 году и бежал в Белоруссию. Сам Максим Бакиев предпочел уехать в Лондон, где поныне проживает в статусе беженца.