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Общество

Британка загадочно умерла после ссоры с бойфрендом

Эбигейл Роулэнд с бойфрендом. Фото: facebook.com/abi258
Британская полиция расследует загадочную смерть 26-летней Эбигейл Роулэнд на популярном курорте в Тайланде. Тело девушки с признаками удушья было найдено в номере.
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Висящую на простыне Эбигейл первым обнаружил ее бойфренд, 30-летний Джеймс Брум. Как выяснило следствие, накануне трагедии молодые люди поссорились в ночном клубе. 

В тот вечер Эбигейл выпила слишком много спиртного, и в три часа ночи в расстроенных чувствах вернулась в гостиничный номер. Спустя три часа ее возлюбленный также поднялся в номер и обнаружил ее бездыханное тело.

Брум предпринял несколько попыток оживить девушку, но все они были безуспешны. Прибывшая на место происшествия полиция была вынуждена констатировать смерть девушки от удушья. Стражи порядка подчеркнули, что не обнаружили никаких признаков того, что Эбигэйл могли убить. 

Однако мать погибшей отказывается верить в то, что она могла покончить с собой, передает Mirror. По мнению женщины, в тот вечер ее дочь "просто хотела напугать своего бойфренда и заставить почувствовать, что он был не прав по отношению к ней". 

Мать погибшей считает, что ее дочь была веселой и жизнерадостной и никогда не стала бы сводить счеты с жизнью. "Джеймс и Эби были влюбленной парочкой. Они собирались пожениться и завести четырех детей. Их будущее было запланировано", – заявила она. 

Известно, что Эбигэйл и Джеймс давно встречались. В Тайланд девушка отправилась ради любимого, который работал там в клубе боевых единоборств. Снимки влюбленной пары в соцсетях также отчетливо свидетельствуют о том, что Джеймсу и Эби хорошо было друг с другом.  

Автор: Рудольф Великолепный16 мая 2017, 10:26

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