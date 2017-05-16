Москвичей предупредили о шторме

В столице объявлено штормовое предупреждение, сообщает "Газета.ru". "С 09:00 до 21:00 в Москве и ТиНАО (Новая Москва) ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше", – пояснили в Метеобюро.

Погоду в мегаполисе во вторник, 16 мая, определит атмосферный фронт скандинавского циклона: весь день будет идти дождь. За сутки может выпасть до 20% от месячной нормы осадков.