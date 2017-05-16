Москву зальют дожди

В столичном регионе снова похолодало. Во вторник, 16 мая, в Москве будет ветрено и дождливо. По данным Гидрометцентра, в дневные часы воздух в мегаполисе прогреется до +11. Ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду, передает сетевое издание m24.ru.

В среду, 17 мая, также будет сыро. Температура воздуха составит +11...+13.