Служба в армии превратила механика в сексапильную модель
После окончания школы Хоуп сразу же решили пойти служить в армию США. Там будущая фитнес-модель освоила профессию автомеханика. В 19 лет красотка была командирована на службу в Афганистане.
Там-то девушка и приобрела шикарный пресс, подтянутые ягодицы и сильные бедра. Дело в том, что ради собственной безопасности Хоуп пришлось целыми сутками держать в руках автомат М-16 и поднимать другие тяжести.
Вернувшись после службы домой красотка увлеклась пауэрлифтингом, и за четыре года довела свои формы до совершенства, передает Daily Mail. Теперь Хоуп работает фитнес-инструктором и моделью, радуя поклонников многочисленными откровенными фотографиями. ъ
На аккаунт американки в Instagram подписаны уже 617 тысяч человек. Отметим, что Хоуп с удовольствием демонстрирует фолловерам свои шикарные ягодицы и грудь. Армия США может по праву гордиться такими горячими солдатами.
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