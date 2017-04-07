Служба в армии превратила механика в сексапильную модель

Американка Хоуп Ховард стала звездой соцсетей благодаря своим шикарным формам. Однако, чтобы достичь идеального тела 26-летней красотке пришлось пройти тяжелое испытание в виде военной службы в Афганистане.

После окончания школы Хоуп сразу же решили пойти служить в армию США. Там будущая фитнес-модель освоила профессию автомеханика. В 19 лет красотка была командирована на службу в Афганистане.

Sittin pretty. Публикация от HOPE HOWARD (@hopeisabelhoward) Мар 2 2017 в 9:29 PST

Organic ���� ----------------------------------------------Hoodie: @doyoueven Публикация от HOPE HOWARD (@hopeisabelhoward) Дек 20 2016 в 10:21 PST

Там-то девушка и приобрела шикарный пресс, подтянутые ягодицы и сильные бедра. Дело в том, что ради собственной безопасности Хоуп пришлось целыми сутками держать в руках автомат М-16 и поднимать другие тяжести.

Wore this little number from @meshkiboutique last night for a hot date with you know who.���� Публикация от HOPE HOWARD (@hopeisabelhoward) Мар 26 2017 в 6:49 PDT

Вернувшись после службы домой красотка увлеклась пауэрлифтингом, и за четыре года довела свои формы до совершенства, передает Daily Mail. Теперь Хоуп работает фитнес-инструктором и моделью, радуя поклонников многочисленными откровенными фотографиями. ъ

Thank you sooo sooo much for 600k you guys are the baddest! You'll never know how much your support means to me and I'm so grateful that I get to do what I do and interact with you guys on the daily!������������ Публикация от HOPE HOWARD (@hopeisabelhoward) Апр 6 2017 в 8:35 PDT

На аккаунт американки в Instagram подписаны уже 617 тысяч человек. Отметим, что Хоуп с удовольствием демонстрирует фолловерам свои шикарные ягодицы и грудь. Армия США может по праву гордиться такими горячими солдатами.

Just uploaded my Skincare Routine to my YouTube channel! It's also got diet and exercise tips so go check it!������ Публикация от HOPE HOWARD (@hopeisabelhoward) Фев 15 2017 в 2:42 PST