Охранника жилого комплекса обстреляли на парковке

В полицию Екатеринбурга от руководителя службы безопасности жилищного комплекса "Миллениум" на улице Громова на юго-западе города поступило сообщение о том, что одного из его сотрудников обстреляли из неустановленного оружия во время планового обхода территории. "На место выезжали руководитель отдела полиции, кинологи и криминалисты. Пострадавший мужчина 1982 года рождения, был доставлен в городскую больницу № 36 с диагнозом "рваная рана правой голени", – рассказали в отделении по связям со СМИ регионального управления МВД. По факту произошедшего проводится проверка. Сам обстрел сняли камеры наружного наблюдения комплекса. Запись опубликовал портал Life.ru. По предварительным данным, стрелок вел огонь из окон квартиры на пятом или шестом этажах дома.