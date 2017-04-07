США хотят восстановить контакты с Россией

Трамп начал бомбить Сирию Взрыв в метро Украина лишила Самойлову "Евровидения" Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
Максакова выдвинула ультиматум матери
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
партнеры
Вторник 11 апреля
Лента новостей
10:58
Невероятная Собчак привела мужа на детскую премию
10:45
В Москве бездомный украл очки Versace и две бутылки элитного вина
10:39
Фильм "Время первых" провалился в прокате
10:18
Сын Абрамовича распродает компанию
10:15
Максим Галкин едва не разорвал Анну Ардову
10:11
В Сибири насильники жестоко надругались над школьником
09:54
Из общежития на севере Москвы эвакуировали людей
09:39
Курс доллара получит мощный стимул к росту
09:30
Рим пошел против подлого Лондона
09:05
В квартире в Москве обнаружили изувеченное тело пенсионера
08:56
Найдены новые полезные свойства оливкового масла
08:38
В центре Киева прогремел мощный взрыв
08:31
Ирина Шейк появилась на публике после родов
08:10
Порошенко нашел новую причину бомбить Донбасс
07:48
В крупной аварии на МКАД пострадали три человека
22:36
Володин призвал создавать качественную городскую среду
21:57
Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
21:46
Хрущевки планируют снести по всей стране
21:45
Матрос прогнал шваброй большую белую акулу (видео)
21:36
В США при стрельбе в школе пострадали четыре человека
21:13
Бывший мэр оправдался за гонки на Ferrari по торговому центру
21:06
Обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки арестовали в Москве
20:48
72-летний певец Юрий Антонов серьезно заболел
20:29
В Москве эвакуировали Казанский вокзал
20:05
"Аэрофлот" признан лучшей авиакомпанией Европы
20:05
Меркель собирается к Путину для спасения мира
20:00
Тарасов выложил "горячее" фото с невестой
19:21
Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове
19:11
На Джигурду обрушился новый удар
18:55
"СПБ.АВТО": Губернатор должен уделять больше внимания городским дорогам
18:38
Чартерные полеты в Турцию хотят приостановить
18:22
Где в России произойдут катастрофы в 2017 году
18:01
Галкин в плавках восхитил подтянутым телом
17:55
Трамп получил неожиданный отказ в Германии
17:50
В Подмосковье спасли утопавшую в болоте лошадь
17:44
Предприниматели обсудят с "ЕР" внедрение онлайн-касс
17:14
ОНФ против поспешного принятия лесной "амнистии"
17:10
Девушки окружили Кончаловского в гостях у Сафронова
17:08
Перестрелку у АЗС устроили владельцы маршруток
17:03
Опубликован график сноса хрущевок в Москве
16:38
Агрессор Трамп рисуется перед Путиным
16:33
Жена Кержакова показала новорожденного малыша
16:25
Монахини падали на колени перед гробом Евтушенко
16:22
Яценюк написал диссертацию на украденном материале
16:21
Названо условие для роста пенсий в России
16:18
Любовница родила Кончаловскому наследника
16:09
В аэропорту Пулково трап врезался в самолет
16:07
В России создали новый вид лекарства от рака
16:03
Кто и зачем хочет обанкротить РЭМЗ
15:47
Пропавшую 21-летнюю москвичку нашли задушенной в лесу
15:37
Сергей Лазарев опубликовал фото сына
15:34
20 неизвестных открыли огонь по АЗС в Подмосковье
15:31
Пугачева с Галкиным замахнулись на собственный пляж
15:29
Помощнику Путина дико от ограничения соцсетей в России
15:20
Культовый сериал спас двух женщин от рака
15:14
"Холостяк" Глинников назвал своей матерью Марину Голуб
15:12
Полицейский-потрошитель получил 18 лет тюрьмы за убийство семьи
14:58
Пассажиры автобуса избили наглого зайца на юге Москвы
14:54
Москвичей ждут морозы и снег
14:49
Пролетавший под самолетом НЛО попал на видео
14:40
Как выглядит 61-летняя Лариса Долина без пластики
14:35
Самую дорогую квартиру Москвы продают за 4,2 млрд
14:27
Володин призвал укреплять национальное единство
14:24
Погибшая от укола лидокаина девочка ждала пересадки почки
14:15
Максакова отметила день рождения Вороненкова в Киеве
14:11
Квест "Первый. Космический" стартует в День космонавтики
14:09
Европа ставит газовую подножку России
14:09
Бандитский налет на бедную маленькую Сирию
14:02
Водителей шокировали новыми ПДД
14:01
Ребенку зажевало руку эскалатором метро
13:57
Гонявшим на Ferrari по московскому ТЦ оказался бывший мэр
13:45
Топалов озвучил причину развода с дочкой миллионера
13:42
Болезни научились выявлять по волосам
13:40
Звезду "Дома-2" прогнали с телепроекта из-за Новиковой
13:27
Агрессивный водитель Mercedes сбил активистов "Стопхама"
13:26
Звезда "Одинокого рейнджера" рассказала о русских корнях
13:14
Южная Осетия решила вернуться в Россию
13:08
Как "голые" фото отразились на Ковальчук и Чумакове
13:06
Александр Васильев призвал ходить в пижамах и комбинациях
12:59
Дочь Трампа заставила его бомбить Сирию
12:51
Пять доступных маршрутов на майские праздники
12:47
Кота свела с ума оптическая иллюзия (видео)
12:24
Как жены становятся старым хламом
12:21
Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом
12:10
Украина ведет себя как алкоголик в завязке
12:09
Запад просит Путина "продать" Асада
12:03
Самолет в Петербург задержали из-за сообщения о бомбе
12:02
Сексапильная модель заработала миллионы на своих прелестях
11:56
В убийстве актрисы Завьяловой признан виновным ее сын
11:51
Ксения Собчак побила Леру Кудрявцеву
11:50
В Москве началась операция "Анаконда"
11:45
Трамп призвал Роберта Де Ниро покинуть страну
11:40
Плющенко объяснил уход из спорта
11:37
В Подмосковье первокурсник надругался над безработным
11:33
Москва отчитала ОПЕК за цену на нефть
11:20
Клинтон сделал Бушу сомнительный подарок
11:18
Москвич погиб при пожаре вместе с пятью собаками
11:13
Невестку Дональда Трампа взяли под охрану
11:06
Боярская о слезах, отчаянии и нервах с Матвеевым
11:03
У беременной Стоцкой истерика из-за разлада в семье
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове
Максакова отметила день рождения Вороненкова в Киеве
Любовница родила Кончаловскому наследника
Новорожденного сына Казаченко постигла горькая участь
Ксения Собчак побила Леру Кудрявцеву
Галкин обнародовал странную диету Пугачевой
Общество

США хотят восстановить контакты с Россией

прочитано 2620 раз

После ракетной атаки ВВС США на сирийскую базу в провинции Хомс Пентагон намерен восстановить контакты с российскими коллегами в рамках меморандума о предотвращении воздушных инцидентов, передает URA.Ru со ссылкой на официального представителя американского военного ведомства Мишель Балдансу. Москва приостановила действие соглашения после того, как американские военные запустили в объект правительства Сирии 59 крылатых ракет.

7 апреля 2017, 20:38

комментарии

Политика

Агрессор Трамп рисуется перед Путиным
Южная Осетия решила вернуться в Россию
Дочь Трампа заставила его бомбить Сирию
Запад просит Путина "продать" Асада

Шоу-бизнес

Максим Галкин едва не разорвал Анну Ардову
Актер Игорь Верник показал свое новое лицо
Ирина Шейк появилась на публике после родов
72-летний певец Юрий Антонов серьезно заболел

Проишествия

Неожиданный поворот в деле о столкновении поездов в Москве
Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."
Как спасали пассажиров столкнувшихся поездов в Москве
В московской подземке нашли следы взрывчатки

Lifestyle

"Аэрофлот" признан лучшей авиакомпанией Европы
Монахини падали на колени перед гробом Евтушенко
Культовый сериал спас двух женщин от рака
Звезда "Одинокого рейнджера" рассказала о русских корнях
Политика

Рим пошел против подлого Лондона

Италия не поддержала идею Британии о введении новых антироссийских санкций

Экономика

Курс доллара получит мощный стимул к росту

Геополитические риски играют против сильного рубля
Общество

Секс-скандал уничтожил жизнь губернатора в США

Глава штата Алабама Роберт Бентли был вынужден покинуть свой пост
Шоу-бизнес

Максим Галкин едва не разорвал Анну Ардову

Популярная актриса призналась, что ревела

Гороскоп

Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала

Фоторепортажи

Невероятная Собчак привела мужа на детскую премию
Девушки окружили Кончаловского в гостях у Сафронова
Как выглядит 61-летняя Лариса Долина без пластики
Сексапильная модель заработала миллионы на своих прелестях

Спорт

Плющенко объяснил уход из спорта
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову

Регионы

Погибшая от укола лидокаина девочка ждала пересадки почки
Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом
Неизвестные дерзко расстреляли полицейских в Ингушетии
Депутат взял на контроль ЖКХ Минобороны
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru