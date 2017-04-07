США хотят восстановить контакты с Россией

После ракетной атаки ВВС США на сирийскую базу в провинции Хомс Пентагон намерен восстановить контакты с российскими коллегами в рамках меморандума о предотвращении воздушных инцидентов, передает URA.Ru со ссылкой на официального представителя американского военного ведомства Мишель Балдансу. Москва приостановила действие соглашения после того, как американские военные запустили в объект правительства Сирии 59 крылатых ракет.