Названа дата похорон сенатора Тюльпанова

Похороны сенатора Вадима Тюльпанова пройдут в Санкт-Петербурге. Траурная церемония назначена на 7 апреля, передает РИА ФАН.
"Комиссию по организации похорон возглавил спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров", – сообщил официальный представитель аппарата Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Вадим Тюльпанов скончался вечером 4 апреля. Произошел несчастный случай: поскользнувшись на кафеле в бане, 52-летний сенатор упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной.
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