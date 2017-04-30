В Сеть попало уникальное видео из Северной Кореи
Северная Корея совершенно не случайно считается одной из самых закрытых стран в мире. Однако благодаря ролику, снятому финским журналистом из окна автобуса, любой желающий может увидеть, в каких домах живут граждане КНДР, какую одежду они носят и на каких машинах ездят по своим улицам. Внимательный зритель может найти огромное количество любопытных деталей, о которых не любит распространяться официальная пропаганда. Например, стоящих даже на перекрестках со светофорами регулировщиков, частные киоски, не самое лучшее состояние дорог и другие примечательные мелочи.
Мужчины, драгоценности и вино были главным в жизни дочери генсека
Как лечебная грязь помогает бороться с болезнями
Поп-король принимает поздравления с 50-летием
Композитор выложил фотографию с супругой из Диснейленда