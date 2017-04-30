В Сеть попало уникальное видео из Северной Кореи

Финский журналист Мика Макелаинен, прибывший в КНДР для освещения праздника в честь 105-летней годовщины Ким Ир Сена выложил на своей странице в Facebook по настоящему уникальное видео. 12-минутный ролик без какого-либо монтажа и постановочных кадров показывает, как выглядит обычная жизнь в Северной Корее.

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