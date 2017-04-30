Владимир Путин поздравил Филиппа Киркорова

Президент России Владимир Путин отправил Филиппу Киркорову поздравительную телеграмму в честь 50-летнего юбилея. "Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства", – приводится сообщение на официальном сайте Кремля. "Неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают Вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах", – добавил российский лидер.