В Китае испытали крупнейший гидросамолет

Самолет-амфибия AG600, который на его родине, в Китае, считают крупнейшим в мире гидросамолетом, прошел первые рулевые испытания на взлетно-посадочной полосе, передает РИА Новости. Проверялась тормозная система, способность держать прямую, корректировка траектории движения. Также AG600 совершил разворот на 180 градусов на полосе. Его первый тестовый полет с земли должен состояться уже в мае, с водной поверхности – во второй половине 2017 года.