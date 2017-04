США покрывают террористов в Ираке

По ходу проведения российской операции по противодействию международному терроризму на территории Сирии против России была развернута настоящая информационная кампания. Журналисты, общественные деятели и разнообразные политики обвиняли ВКС страны в нанесении ударов по якобы мирным объектам инфраструктуры. Несмотря на то, что поток подобной дезинформации не прекращался, доказать хотя бы один подобный случай никто так и не смог.

В связи с этим интересна реакция мировой общественности на действия западных армий, в первую очередь – вооруженных сил США, который также проводят свои операции в ближневосточном регионе. При этом уже появились доказательства массовой гибели мирного населения от американских бомбардировок в иракском Мосуле.

Выступая с комментарием по данному вопросу представитель международной коалиции Джозеф Скрокк пообещал проработать вопрос о рассекречивании некоего видеоролика. На нем якобы видно, как боевики сгоняют гражданских лиц в одно из зданий на западе города, а затем ведут из него стрельбу, чтобы спровоцировать ответный огонь.

Подобные действия являются тягчайшим военным преступлением, отметили в Министерстве обороны России. "Поэтому сразу возникают два вопроса. Во-первых, какие мотивы движут американским командованием, скрывающим завесой секретности военные преступления террористов от международной общественности?", – задался вопросом официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"И, во-вторых, почему возглавляемая США международная коалиция, располагая этими сведениями, все равно своими "умными бомбами" наносит воздушные удары по зданиям с мирными жителями, заведомо обрекая их на страшную гибель?", – добавил он. Игорь Конашенков предложил сравнить подход американцев в Мосуле с действием российских военных в Алеппо, где ВКС не применялась вовсе, а все внимание было сосредоточено на работе гуманитарных коридоров и помощи мирным жителям города.

"В Мосуле же, по заявлению представителя коалиции Джозефа Скрокка, несмотря на жертвы мирного населения, коалиция "не намерена отступать, даже когда борьба становится тяжелой". О каких-то гуманитарных аспектах операции или просто облегчении страданий мирных жителей, получается, не может быть и речи", – подчеркнул официальный представитель Минобороны.

