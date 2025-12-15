"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве"

В Москве стартовало голосование в рамках проекта "Активный гражданин", где жители столицы могут выбрать самые интересные мероприятия зимнего сезона.

В этом году акцент сделан на события проекта "Зима в Москве", среди которых выделяются фестиваль "Путешествие в Рождество", увлекательные игры и квесты для детей в парках, а также благотворительная акция "Добрая елка". Участники голосования смогут выбрать до пяти мероприятий и оставить новогоднее поздравление.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" предлагает зрителям разнообразные театральные постановки, эстафеты и мастер-классы, а также насыщенную концертную программу. Это событие станет отличной возможностью зарядиться праздничным настроением. В столичных парках организованы подвижные игры и квесты для детей, а взрослые могут принять участие в проекте "Зимний парковый хор", который создает атмосферу единства и праздника. Кроме того, благотворительная акция "Добрая елка" предоставляет возможность каждому внести свой вклад в исполнение желаний детей из малообеспеченных семей, участников СВО и тех, кто остался без попечения родителей.

Голосование не только дает возможность выбрать любимые мероприятия, но и позволяет москвичам оставить теплые поздравления с Новым годом для своего города и его жителей. Специальная форма для пожеланий будет доступна во втором вопросе голосования. Все поздравления будут опубликованы на сайте и в приложении проекта «Активный гражданин» в преддверии праздника.

Участие в голосовании также вознаграждается баллами городской программы лояльности "Миллион призов". Эти баллы можно использовать для получения различных товаров и услуг от партнеров проекта, включая пополнение карты "Тройка", парковочного счета или баланса каршеринговых сервисов. Кроме того, есть возможность направить баллы на благотворительность, поддерживая важные инициативы.

Проект "Зима в Москве" стал важным событием зимнего сезона, направленным на укрепление общественных связей, создание атмосферы единства и взаимопомощи. Он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов через культурные, образовательные и спортивные мероприятия, способствуя активному отдыху и творческому развитию. Особое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Проект "Активный гражданин" существует с 2014 года и за это время собрал более семи миллионов участников. Каждый месяц в Москве реализуется от 30 до 40 решений горожан, что свидетельствует о высокой активности и вовлеченности населения. Проект поддерживается ГКУ «Новые технологии управления» и Департаментом информационных технологий города Москвы.

Создание и развитие цифровой инфраструктуры для предоставления социальных услуг соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также регионального проекта "Цифровое государственное управление". Для подробной информации о национальных проектах России и вкладе столицы можно обратиться к специальным ресурсам.