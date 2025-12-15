Бородина приняла в семью ребенка Тесты Раскрыта причина краха Булановой Игры Сонник

Понедельник 15 декабря

14:00"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве"
"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве"

136

В Москве стартовало голосование в рамках проекта "Активный гражданин", где жители столицы могут выбрать самые интересные мероприятия зимнего сезона.

В этом году акцент сделан на события проекта "Зима в Москве", среди которых выделяются фестиваль "Путешествие в Рождество", увлекательные игры и квесты для детей в парках, а также благотворительная акция "Добрая елка". Участники голосования смогут выбрать до пяти мероприятий и оставить новогоднее поздравление.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" предлагает зрителям разнообразные театральные постановки, эстафеты и мастер-классы, а также насыщенную концертную программу. Это событие станет отличной возможностью зарядиться праздничным настроением. В столичных парках организованы подвижные игры и квесты для детей, а взрослые могут принять участие в проекте "Зимний парковый хор", который создает атмосферу единства и праздника. Кроме того, благотворительная акция "Добрая елка" предоставляет возможность каждому внести свой вклад в исполнение желаний детей из малообеспеченных семей, участников СВО и тех, кто остался без попечения родителей.

Голосование не только дает возможность выбрать любимые мероприятия, но и позволяет москвичам оставить теплые поздравления с Новым годом для своего города и его жителей. Специальная форма для пожеланий будет доступна во втором вопросе голосования. Все поздравления будут опубликованы на сайте и в приложении проекта «Активный гражданин» в преддверии праздника.

Участие в голосовании также вознаграждается баллами городской программы лояльности "Миллион призов". Эти баллы можно использовать для получения различных товаров и услуг от партнеров проекта, включая пополнение карты "Тройка", парковочного счета или баланса каршеринговых сервисов. Кроме того, есть возможность направить баллы на благотворительность, поддерживая важные инициативы.

Проект "Зима в Москве" стал важным событием зимнего сезона, направленным на укрепление общественных связей, создание атмосферы единства и взаимопомощи. Он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов через культурные, образовательные и спортивные мероприятия, способствуя активному отдыху и творческому развитию. Особое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Проект "Активный гражданин" существует с 2014 года и за это время собрал более семи миллионов участников. Каждый месяц в Москве реализуется от 30 до 40 решений горожан, что свидетельствует о высокой активности и вовлеченности населения. Проект поддерживается ГКУ «Новые технологии управления» и Департаментом информационных технологий города Москвы.

Создание и развитие цифровой инфраструктуры для предоставления социальных услуг соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также регионального проекта "Цифровое государственное управление". Для подробной информации о национальных проектах России и вкладе столицы можно обратиться к специальным ресурсам.

15 декабря 2025, 14:00
Фото: Евгений Самарин / Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

Сервис "Моспитомец", запущенный на портале mos.ru, стал обладателем награды в рамках национальной премии Рунета, заняв первое место в специальной номинации "За формирование ответственного отношения к животным". Этот проект, разработанный совместно Департаментом информационных технологий и комплексом городского хозяйства Москвы, был признан одним из лучших социальных инициатив Рунета.

Системы противовоздушной обороны России в очередной раз доказали свою высочайшую эффективность, надежно прикрывая небо над столицей. Столичное небо снова оказалось под прицелом.

Москве появилось новое место силы для всех любителей зимы – пространство, которое днем поражает масштабом, а вечером превращается в сказочный мир. Еще недавно на этом месте была, по словам самого мэра, "большая бетонная площадь, серая такая и неуютная".

Ночь в столичном регионе снова выдалась неспокойной. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max, сообщил об отражении атаки сразу двух беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону города.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают демонстрировать высокую эффективность, надежно защищая воздушное пространство Москвы от террористических атак киевского режима. Согласно оперативным данным, сегодня был успешно уничтожен ещё один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся в сторону столицы.

