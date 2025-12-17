Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы

Систему заранее готовят к поступлению талых вод весной.

Московские водохранилища перевели на зимний режим работы. Предпринимаемые в декабре меры позволят предотвратить возможные подтопления следующей весной.

Столицу обеспечивают водой 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, расположенных на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. Общая площадь водосборной территории составляет около 50 тысяч квадратных километров. Налаженная работа гидротехнических сооружений гарантирует надежное водоснабжение мегаполиса, который потребляет в ежедневном режиме почти три миллиона кубометров воды. Для этого в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей.

Качество воды тщательно контролируется на всех этапах ее поступления к потребителю: в общей сложности специалисты проводят анализ по 200 физико-химическим и биологическим показателям. Особое внимание уделяется качеству питьевой воды, поступающей в дома москвичей. Ее готовят на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной под круглосуточным надзором специалистов.

Чтобы сохранить стабильную работу системы и избежать негативных последствий весеннего половодья, специалисты комплекса городского хозяйства Москвы с наступлением зимы провели комплекс подготовительных мероприятий. В частности, сотрудники гидротехнических сооружений увеличили их сработку. Это создаст дополнительные свободные емкости, что, в свою очередь, позволит в период оттепели принять все талые воды с полей и лесов окружающих столицу областей. Предпринимаемые меры также защитят внепойменные участки от подтопления.

В Комплексе горхозяйства Москвы также сообщили, что в зимний период сотрудники гидроузлов регулярно выполняют снегомерные съемки. Это позволяет спрогнозировать масштаб будущего половодья и при необходимости своевременно скорректировать работу гидротехнических сооружений.

Ранее сообщалось, что все водохранилища Москворецкой и Волжской водных систем заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения столицы в зимнее время независимо от погодных условий.