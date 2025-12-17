Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы

Бородина приняла в семью ребенка Тесты Раскрыта причина краха Булановой Игры Сонник

Среда 17 декабря

12:33Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились 12:29Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды 12:07Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России 12:01Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы 11:13Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 10:50Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество" 09:21Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде 08:37Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда 06:5497 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи 03:12Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей 00:09Стоимость квартиры в Москве пересчитали по цене шаурмы – исследование дня 19:56"Меня пытались дисквалифицировать": чемпионка мира, которую хотели выгнать из спорта, рассказала, как на самом деле строит свою империю 18:48"Еле говорю": Лещенко сделал пугающее признание о своем здоровье 17:49С вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной 17:18Спор скептика и атомщика в Арктике: фильм о будущем планеты взял главную эко-премию России 16:42"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной 16:18Названа главная ошибка всех худеющих: убрав эти продукты, вы только навредите 15:30Начавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар 14:48Сегодня Юрию Николаеву могло исполниться 77 лет – как ведущий строил карьеру в кино СССР 13:30В громком деле с квартирой Долиной нашли грубую ошибку – поможет ли это покупательнице? 12:39Косатки и дельфины объединились ради охоты – ученые раскрыли редкое явление дикой природы 11:59Мелодраме "Уходя уходи" – 47 лет: почему шедевр советского кино остается актуальным по сей день 10:59 Загитова установила мировой рекорд – фигуристка совершила прокат в экстремальных условиях 09:39Полина Диброва сделала заявление о ребенке от нового возлюбленного – мальчик или девочка? 09:08В жизни Самойловой произошло поворотное событие на фоне развода с Джиганом 06:57Эти 5 привычек укрепят ваше психическое здоровье – лучшие рекомендации психиатров 03:31Ипотека при разводе – как делится долг и квартира по закону 00:24Биолог опровергнул главный миф о лечении простуды 21:15Стало известно, когда Урганта вернут в эфир: ответ пришел из Кремля 19:46Доктор Мясников назвал препараты, вызывающие рак груди: их принимает или принимала почти каждая пятая женщина 18:29"Благодарю за понимание": Долина прервала молчание странным обращением к народу 18:09Полина Диброва публично унизила жену своего любовника 17:19Четыре концерта за ночь и 24 миллиона в карман: стала известная самая востребованная в Новый год звезда 16:36Выбросьте это из холодильника: 6 "полезных" завтраков, в которых нашли яды и сахарные бомбы 15:34Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной 14:14Сервис "Моспитомец" стал лучшим социальным проектом Рунета 14:00"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве" 12:24Отмечающая годовщину свадьбы Ивлеева появилась в неожиданном месте 11:07Что женщины скрывают от мужчин – тайное стало явным из-за откровений на форуме 10:25В одном из эпизодов громкого дела Долиной поставлена точка – певица получит 15 миллионов 08:56Ушла из жизни звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" – еще одна невосполнимая утрата для мира кино 08:42Бородину заметили с еще одним ребенком в центре Москвы – приняла в семью 06:47Диетолог раскрыл главное правило о вредной пище – это знание поможет избежать проблем 03:14Невролог предостерегла россиян от одного действия с суставами 00:31Знаменитые стилисты назвали визуально старящие аксессуары – избегайте их в 2026 году 16:29Какие знаки зодиака чаще всего покупают жилье – новое исследование 14:36Россиянка рассказала об особенностях брака с турком: Наша любовь – это борьба 12:43Российские путешественники раскрыли лайфхаки для экономии на путешествиях 10:22Потерпевшая крах в бизнесе Буланова раскрыла свою главную ошибку 06:37Новогодний бюджет россиян вырос к наступающему 2026 году – исследование
Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы

Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы
112

Систему заранее готовят к поступлению талых вод весной.

Московские водохранилища перевели на зимний режим работы. Предпринимаемые в декабре меры позволят предотвратить возможные подтопления следующей весной.

Столицу обеспечивают водой 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, расположенных на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. Общая площадь водосборной территории составляет около 50 тысяч квадратных километров. Налаженная работа гидротехнических сооружений гарантирует надежное водоснабжение мегаполиса, который потребляет в ежедневном режиме почти три миллиона кубометров воды. Для этого в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей.

Качество воды тщательно контролируется на всех этапах ее поступления к потребителю: в общей сложности специалисты проводят анализ по 200 физико-химическим и биологическим показателям. Особое внимание уделяется качеству питьевой воды, поступающей в дома москвичей. Ее готовят на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной под круглосуточным надзором специалистов.

Чтобы сохранить стабильную работу системы и избежать негативных последствий весеннего половодья, специалисты комплекса городского хозяйства Москвы с наступлением зимы провели комплекс подготовительных мероприятий. В частности, сотрудники гидротехнических сооружений увеличили их сработку. Это создаст дополнительные свободные емкости, что, в свою очередь, позволит в период оттепели принять все талые воды с полей и лесов окружающих столицу областей. Предпринимаемые меры также защитят внепойменные участки от подтопления.

В Комплексе горхозяйства Москвы также сообщили, что в зимний период сотрудники гидроузлов регулярно выполняют снегомерные съемки. Это позволяет спрогнозировать масштаб будущего половодья и при необходимости своевременно скорректировать работу гидротехнических сооружений.

Ранее сообщалось, что все водохранилища Москворецкой и Волжской водных систем заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения столицы в зимнее время независимо от погодных условий.

Шоу-бизнес в Telegram

17 декабря 2025, 12:01
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

