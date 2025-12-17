Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой

Во всех округах столицы уже открыты катки с искусственным ледовым покрытием.

В зимний сезон 2025/26 в Москве планируется открыть для массовых катаний около 1,3 тысячи катков, в том числе свыше 200 — с искусственным льдом под открытым небом открытых и более одной тысячи — с естественным покрытием.

В настоящее время специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обустройству объектов зимней инфраструктуры. Катки с искусственным покрытием уже работают во всех административных округах. 1 декабря открылись самые большие катки столицы, в том числе в Парке Горького, в парке «Сокольники», на Царской набережной музея-заповедника «Коломенское».

За счет технологии искусственного намораживания льда такие катки могут принимать посетителей даже при плюсовой температуре. Для создания ледовых площадок, которым не страшна оттепель, специалисты укладывают на выровненное основание гидроизоляционное покрытие и прочные айс-маты, сквозь которые проходят трубки с жидким хладоносителем. Затем подключают холодильные установки и намораживают лед толщиной 10–15 сантиметров. На финальном этапе ледозаливочные комбайны делают поверхность идеально гладкой и полируют покрытие.

На катках с естественным покрытием зальют лед, когда температура воздуха станет устойчиво держаться в отрицательном диапазоне.

Важно, что все городские катки оборудованы необходимой инфраструктурой: там есть пункты проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи, а также охрана, раздевалки, точки питания и освещение. Напомним, что дети до 10 лет могут кататься только со взрослыми, а ребята в возрасте от 10 до 14 лет могут выходить на лед без сопровождения при наличии письменного разрешения от родителей.

Но, конечно, приходить на каток с семьей или друзьями гораздо интереснее. Тем более, что там можно не только покататься на коньках, но и стать участником развлекательного, образовательного или благотворительного мероприятия. Так, на катке в парке «Никулино» (проспект Вернадского, дом 86д) 20 декабря с 18:00 до 20:00 пройдет мастер-класс по созданию треугольных писем для бойцов, находящихся в зоне спецоперации. А на катке в районе Внуково (улица Рассказовская, дом 31) в 13:00 начнется мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Вход свободный. Все необходимые материалы участникам предоставят на месте.