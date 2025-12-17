Бородина приняла в семью ребенка Тесты Раскрыта причина краха Булановой Игры Сонник

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты

Среда 17 декабря

15:47Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу 15:37 Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете 14:58Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой 14:23Убрали глютен из рациона ребенка "на всякий случай"? Врачи назвали 3 скрытые угрозы этого модного тренда 13:02Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России 12:33Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились 12:29Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды 12:07Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России 12:01Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы 11:13Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 10:50Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество" 09:21Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде 08:37Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда 06:5497 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи 03:12Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей
Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой

Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой
120

Во всех округах столицы уже открыты катки с искусственным ледовым покрытием.

В зимний сезон 2025/26 в Москве планируется открыть для массовых катаний около 1,3 тысячи катков, в том числе свыше 200 — с искусственным льдом под открытым небом открытых и более одной тысячи — с естественным покрытием.

В настоящее время специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обустройству объектов зимней инфраструктуры. Катки с искусственным покрытием уже работают во всех административных округах. 1 декабря открылись самые большие катки столицы, в том числе в Парке Горького, в парке «Сокольники», на Царской набережной музея-заповедника «Коломенское».

За счет технологии искусственного намораживания льда такие катки могут принимать посетителей даже при плюсовой температуре. Для создания ледовых площадок, которым не страшна оттепель, специалисты укладывают на выровненное основание гидроизоляционное покрытие и прочные айс-маты, сквозь которые проходят трубки с жидким хладоносителем. Затем подключают холодильные установки и намораживают лед толщиной 10–15 сантиметров. На финальном этапе ледозаливочные комбайны делают поверхность идеально гладкой и полируют покрытие.

На катках с естественным покрытием зальют лед, когда температура воздуха станет устойчиво держаться в отрицательном диапазоне.

Важно, что все городские катки оборудованы необходимой инфраструктурой: там есть пункты проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи, а также охрана, раздевалки, точки питания и освещение. Напомним, что дети до 10 лет могут кататься только со взрослыми, а ребята в возрасте от 10 до 14 лет могут выходить на лед без сопровождения при наличии письменного разрешения от родителей.

Но, конечно, приходить на каток с семьей или друзьями гораздо интереснее. Тем более, что там можно не только покататься на коньках, но и стать участником развлекательного, образовательного или благотворительного мероприятия. Так, на катке в парке «Никулино» (проспект Вернадского, дом 86д) 20 декабря с 18:00 до 20:00 пройдет мастер-класс по созданию треугольных писем для бойцов, находящихся в зоне спецоперации. А на катке в районе Внуково (улица Рассказовская, дом 31) в 13:00 начнется мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Вход свободный. Все необходимые материалы участникам предоставят на месте.

17 декабря 2025, 14:58
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете

Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете
Для зрителей онлайн трансляций на zoo.mos.ru подготовили новую серию вопросов о животных. Московский зоопарк запустил увлекательную онлайн‑викторину о медоедах — харизматичных хищниках, которые занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые бесстрашные млекопитающие планеты.

Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились

Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились
Экспозиция представлена на Рождественском бульваре и в парке "Фили". Новый год – время чудес.

Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы

Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы
Систему заранее готовят к поступлению талых вод весной. Московские водохранилища перевели на зимний режим работы.

"Сделано в Москве": выбираем лучшие новогодние павильоны в городе

"Сделано в Москве": выбираем лучшие новогодние павильоны в городе
В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за арт?павильоны, украсившие столицу в рамках проекта "Зима в Москве". С наступлением зимы на улицах Москвы появились 10 необычных павильонов проекта «Сделано в Москве».

Участникам "Московского долголетия" помогут освоить национальный мессенджер

Участникам "Московского долголетия" помогут освоить национальный мессенджер
Курс цифровой грамотности позволит москвичам старшего возраста уверенно пользоваться современным средством коммуникации. С 16 декабря в столице стартует обучающий курс «Освой MAX», разработанный для участников проекта «Московское долголетие».

