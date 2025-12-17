Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились

Экспозиция представлена на Рождественском бульваре и в парке "Фили".

Новый год – время чудес. Уже несколько лет в Москве проводится благотворительная акция «Добрая елка», с помощью которой горожане могут почувствовать себя настоящими волшебниками, а дети, оказавшиеся в трудной ситуации, получить подарок, о котором могли только мечтать. Узнать истории ребят, чьи желания уже исполнились благодаря участникам акции, можно на фотовыставке «Добрая елка».

Экспозиция организована в рамках масштабного проекта «Зима в Москве». Увидеть фотоснимки можно на Рождественском бульваре до 28 декабря и в парке «Фили» до 15 января. В общей сложности здесь представлены истории 16-ти ребят, которые благодаря акции стали счастливее. Так, одной из участниц выставки стала подопечная московского отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Варя Титова. Девочка любит шить мягкие игрушки и одежду для кукол. Ей подарили швейную машинку, на покупку которой в многодетной семье не было средств. Теперь Варя может заниматься любимым делом и совершенствовать свое мастерство.

Подопечный общественной организации многодетных семей «Материнство и детство» Тихон Блинов мечтал научиться играть в шахматы. Ему подарили красивую шахматную доску с набором фигур. Теперь мальчик все свободное время посвящает изучению тонкостей этой древней игры и уже добился неплохих результатов.

Всего за четыре года с момента запуска акции «Добрая елка» неравнодушные москвичи исполнили более 4,2 тыс. желаний юных подопечных столичных НКО: детей из многодетных или малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями здоровья, чьи родители служат в зоне СВО и пр. В этом году встретить новогодние деревья, украшенные шарами с желаниями ребят, можно по всему городу: «Добрые елки» установлены в парке «Зарядье», на фестивальных площадках «Московских сезонов», в павильонах «Фабрика подарков», торговых центрах, на рынках, в ресторанах, отелях — всего более чем на 100 площадках.

Стать волшебником может любой желающий. Для этого нужно снять шар с елки, через куар-код перейти на сайт акции, заполнить форму заявки и подтвердить участие перезвонившему оператору. Новый сезон исполнения желаний продлится до 28 февраля 2026 года.