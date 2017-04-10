Умер известный советский актер

Известный советский и грузинский актер Гиви Берикашвили умер в Тбилиси в возрасте 82 лет после осложнения, вызванного пневмонией, передает "Взгляд". Советскому зрителю он запомнился благодаря ролям в таких короткометражных фильмах, как "Кувшин" или "Бабочка". Также он снимался в экранизации знаменитого романа "Дата Туташхиа" – "Берега". Гиви Берикашвили до последнего играл на сцене театра Руставели и принимал активное участие в общественной жизни Грузии.