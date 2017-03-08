Женщины в восторге от поздравления Путина
Восхваляя представительниц прекрасного пола, президент обратился к строчкам короткого стихотворения Бальмонта:
Женщина – с нами,
когда мы рождаемся,
Женщина – с нами в последний наш час.
Женщина – знамя, когда мы сражаемся,
Женщина – радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении – первый привет.
В битве за право – огонь соучастия,
Женщина – музыка. Женщина – свет.
Как сказал Путин в своем поздравлении, поэт описал российских женщин точно и очень образно, подчеркнув, что именно в них – единственных и любимых – мужчины находят и утешение и вдохновение, когда в этом особенно нуждаются.
При этом, заметил президент, представительницам прекрасного пола также нужна в мужская поддержка, и об этом мужчинам следует помнить не только 8 марта.
Судя по реакции в социальных сетях, женщины были в восторге, единодушно отметив, что именно эти или подобные слова желали бы почаще слышать от своих любимых мужчин.
Президент в Международный женский день посетил один из роддомов Брянска. Там он поздравил врачей и персонал перинатального учреждения. Женщины рассказали главе государства, что им очень понравилось его необычное поздравление с праздником.
Красная площадь прямо сейчас. Сюрприз женщинам к 8 марта #ВамЛюбимые https://t.co/MDw77JwrJj pic.twitter.com/sLrGzu2jgH— АРТЕМ КЛЮШИН (@ARTEM_KLYUSHIN) 7 марта 2017 г.
Кстати, сегодня дефицита на добрые слова в адрес женщин не было. Хештег #ВамЛюбимые захватил российский сегмент Сети в женский праздник. Жители разных регионов от Камчатки до Калининграда спешили поздравить прекрасную половину с 8 марта.
Для этого был даже создан специальный сайт, на котором каждый мог написать праздничное послание своим любимым и родным женщинам. В соцсети "Вконтакте" хештег вышел на первую строчку популярности.
8 марта – праздник международный, так что поздравления под общим слоганом "Вам, любимые" и "из России с любовью" принимают и за рубежом.
@history_RF А так на 8 Марта поздравляют русские. Таймс-сквер, Нью-Йорк #IWD2017 pic.twitter.com/8KTXqsxPnh— Андрей Назаров (@tocontactan) 8 марта 2017 г.
На больших рекламных щитах на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка появилась поздравительная открытка для женщин. На ней карта России была выложена цветами, образующими российский флаг.
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