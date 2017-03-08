Женщины в восторге от поздравления Путина

Президент России Владимир Путин оригинально поздравил женщин с 8 марта. Он процитировал известные строки поэта серебряного века Константина Бальмонта, чем вызвал бурю восторга в соцсетях.

Восхваляя представительниц прекрасного пола, президент обратился к строчкам короткого стихотворения Бальмонта:

Женщина – с нами, когда мы рождаемся,

Женщина – с нами в последний наш час.

Женщина – знамя, когда мы сражаемся,

Женщина – радость раскрывшихся глаз.

Первая наша влюбленность и счастие,

В лучшем стремлении – первый привет.

В битве за право – огонь соучастия,

Женщина – музыка. Женщина – свет.





Как сказал Путин в своем поздравлении, поэт описал российских женщин точно и очень образно, подчеркнув, что именно в них – единственных и любимых – мужчины находят и утешение и вдохновение, когда в этом особенно нуждаются.

При этом, заметил президент, представительницам прекрасного пола также нужна в мужская поддержка, и об этом мужчинам следует помнить не только 8 марта.

Судя по реакции в социальных сетях, женщины были в восторге, единодушно отметив, что именно эти или подобные слова желали бы почаще слышать от своих любимых мужчин.

Президент в Международный женский день посетил один из роддомов Брянска. Там он поздравил врачей и персонал перинатального учреждения. Женщины рассказали главе государства, что им очень понравилось его необычное поздравление с праздником.

Кстати, сегодня дефицита на добрые слова в адрес женщин не было. Хештег #ВамЛюбимые захватил российский сегмент Сети в женский праздник. Жители разных регионов от Камчатки до Калининграда спешили поздравить прекрасную половину с 8 марта.

Для этого был даже создан специальный сайт, на котором каждый мог написать праздничное послание своим любимым и родным женщинам. В соцсети "Вконтакте" хештег вышел на первую строчку популярности.

8 марта – праздник международный, так что поздравления под общим слоганом "Вам, любимые" и "из России с любовью" принимают и за рубежом.

На больших рекламных щитах на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка появилась поздравительная открытка для женщин. На ней карта России была выложена цветами, образующими российский флаг.