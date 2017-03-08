Пользователи соцсетей поздравляют женщин с праздником
К поздравлениям присоединяются певцы, актеры и музыканты. К примеру, Михаил Пореченков свое поздравление с 8 Марта разместил в Instsgram.
"Дорогие, любимые, родные, красивые, добрые, крепкие, хрупкие... Самые, самые прекрасные женщины, девушки, девочки!!! С праздником Вас!" – написал Пореченков.
Отметим, что хэштег #ВамЛюбимые в русскоязычном сегменте Сети сегодня стал главным. Отследить все поздравления с Международным женским днем можно на MakeHerSmile.world. На ресурсе каждый может заполнить открытку и поздравить своих любимых женщин.
«#ВамЛюбимые!»: в России запустили акцию по случаю 8 Марта ___________________ Сегодня в России отмечают Международный женский день. - В Москве прекрасную половину человечества поздравили с помощью необычной видеооткрытки. Ровно в полночь с боем Курантов рядом со Спасской башней появилось изображение букета цветов, повторяющее контуры России, и слоган акции «Вам, любимые!». - Эта фраза #ВамЛюбимые уже стала популярным хештегом, который сейчас активно используют в соцсетях, чтобы поздравить прекрасную половину человечества с праздником. ___________________ #ВамЛюбимые #Россия #8марта #праздник
Не отстают от пользователей соцсетей и российские полицейские. Они поздравляют женщин с праздником на дорогах страны. Автоинспекторы вручают им цветы и подарки, не забывая при этом напоминать о соблюдении правил дорожного движения.
В преддверии Международного женского дня во многих городах России прошли уже ставшими традиционными флешмобы сотрудников МВД.
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