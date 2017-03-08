Пользователи соцсетей поздравляют женщин с праздником

Пользователи социальных сетей в России активно поздравляют родных и любимых женщин с 8 марта. В Сети набирает популярность хэштег #ВамЛюбимые.

К поздравлениям присоединяются певцы, актеры и музыканты. К примеру, Михаил Пореченков свое поздравление с 8 Марта разместил в Instsgram.

"Дорогие, любимые, родные, красивые, добрые, крепкие, хрупкие... Самые, самые прекрасные женщины, девушки, девочки!!! С праздником Вас!" – написал Пореченков.

С 8 марта #вамлюбимые #заболоцкий #гетеросексуальность Публикация от @abramov_ivan Мар 7 2017 в 10:29 PST

Отметим, что хэштег #ВамЛюбимые в русскоязычном сегменте Сети сегодня стал главным. Отследить все поздравления с Международным женским днем можно на MakeHerSmile.world. На ресурсе каждый может заполнить открытку и поздравить своих любимых женщин.

Не отстают от пользователей соцсетей и российские полицейские. Они поздравляют женщин с праздником на дорогах страны. Автоинспекторы вручают им цветы и подарки, не забывая при этом напоминать о соблюдении правил дорожного движения.





В преддверии Международного женского дня во многих городах России прошли уже ставшими традиционными флешмобы сотрудников МВД.