Женщины в Нью-Йорке получили поздравления из России

На больши рекламных щитах на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка появилась поздравительная открытка для женщин. На ней карта России была выложена цветами, образующими российский флаг.

Подпись на появившейся в одном из самых всемирно известных точек планеты гигантской открытке гласит: "Из России с любовью". Ниже приписан хэштег #MakeHerSmile – Заставь ее улыбнуться. Однако это был не единственный сюрприз, который подготовили женщинам организаторы. Пришедшие на Таймс-сквер волонтеры раздавали женщинам цветы.

"Для них это неожиданно и необычно", – цитирует РИА Новости одного из организаторов акции фотографа Кирилла Тимонина. "Не так часто, тем более на Таймс-сквер, девушки получают цветы просто за то, что они есть. Здесь это не очень принято, и Россия воспринимается с другой стороны", – добавил он.

"Мы хотели продвинуть образ России и поздравить с 8 Марта американских женщин", – рассказал фотограф. Своей идеей он поделился в социальных сетях, где получил поддержку и одобрение со стороны единомышленников. Благодаря этому акцию и смогла увидеть свет.

Поздравление женщин Нью-Йорка с Международным женским днем в таком формате произошло впервые. Ободренные этим успехом, волонтеры планируют на следующий год расширить географию своих действий и поздравить женщин с 8 марта от лица России в других городах США.