Женщины в Нью-Йорке получили поздравления из России
Подпись на появившейся в одном из самых всемирно известных точек планеты гигантской открытке гласит: "Из России с любовью". Ниже приписан хэштег #MakeHerSmile – Заставь ее улыбнуться. Однако это был не единственный сюрприз, который подготовили женщинам организаторы. Пришедшие на Таймс-сквер волонтеры раздавали женщинам цветы.
"Для них это неожиданно и необычно", – цитирует РИА Новости одного из организаторов акции фотографа Кирилла Тимонина. "Не так часто, тем более на Таймс-сквер, девушки получают цветы просто за то, что они есть. Здесь это не очень принято, и Россия воспринимается с другой стороны", – добавил он.
@history_RF А так на 8 Марта поздравляют русские. Таймс-сквер, Нью-Йорк #IWD2017 pic.twitter.com/8KTXqsxPnh— Андрей Назаров (@tocontactan) 8 марта 2017 г.
"Мы хотели продвинуть образ России и поздравить с 8 Марта американских женщин", – рассказал фотограф. Своей идеей он поделился в социальных сетях, где получил поддержку и одобрение со стороны единомышленников. Благодаря этому акцию и смогла увидеть свет.
Men distribute flowers for #IWD2017 in Times Square #MakeHerSmile pic.twitter.com/RrV3Qqip8X— Caleb T. Maupin (@calebmaupin) 7 марта 2017 г.
Поздравление женщин Нью-Йорка с Международным женским днем в таком формате произошло впервые. Ободренные этим успехом, волонтеры планируют на следующий год расширить географию своих действий и поздравить женщин с 8 марта от лица России в других городах США.
Today women were gifted flowers in Times Square #MakeHerSmile @nytimes @nypost @Gothamist @NYMag @NYDailyNews pic.twitter.com/3rd9HsnJfT— Chris Wells (@c__wells) 7 марта 2017 г.
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