Женщина родила ребенка весом 6,7 кг

В роддоме в городе Сиань в китайской провинции Шэньси родился мальчик весом 6,7 килограмма, передает РИА Новости. Ребенок и его мать находятся в палате интенсивной терапии под пристальным наблюдением врачей. Принимавший роды акушер признался, что это самый крупный ребенок из всех, кому довелось родиться в этом роддоме. Отметим, согласно Книге рекордов Гиннеса, самым тяжелым новорожденным ребенком стал мальчик из США массой 9,98 килограмма. Прожил он лишь 11 часов. В СМИ периодически сообщается о похожих случаях, происходят они преимущественно в Китае.