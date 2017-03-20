Гигантский петух шокировал Сеть
Видео разместил у себя в микроблоге пользователь под ником LifesBook_Ceo. "Я единственный человек, кого волнует, почему этот петух такой чертовски большой?" – подписал ролик автор поста.
Многие пользователи согласились с блогером в том, что петух действительно гигантского размера. А некоторые даже признались, что крупная птица внушает им страх. "Эта большая курица – самое страшное, что я когда-либо видел в своей жизни", — написал один из комментаторов.
Am I the only person wondering why this chicken is so damn big ������ pic.twitter.com/ZIWmEL2h2w— LifesBook_Ceo (@LifesBook_Ceo) 19 марта 2017 г.
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