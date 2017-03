Гигантский петух шокировал Сеть

Видео разместил у себя в микроблоге пользователь под ником LifesBook_Ceo. "Я единственный человек, кого волнует, почему этот петух такой чертовски большой?" – подписал ролик автор поста.

Многие пользователи согласились с блогером в том, что петух действительно гигантского размера. А некоторые даже признались, что крупная птица внушает им страх. "Эта большая курица – самое страшное, что я когда-либо видел в своей жизни", — написал один из комментаторов.

Am I the only person wondering why this chicken is so damn big pic.twitter.com/ZIWmEL2h2w