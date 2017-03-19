За что россияне ненавидят Гайдара

Имя Егора Гайдара у многих россиян вызывает неприятные воспоминания о "лихих девяностых". Разработанные им экономические реформы, по замыслу, должны были избавить страну от "коммунистического прошлого". О пользе такой "шоковой терапии" до сих пор идут жаркие споры.

Масштабный эксперимент по искусственному обеднению миллионов – чтобы заставить их много работать за кусок хлеба и раскрутить маховик экономики. Так вкратце излагают суть программы Гайдара критики его реформ.

Сочувствующие, в свою очередь, утверждают: страна нуждалась в радикальных переменах в экономике, много лет существовавшей в виде планового хозяйства. Реформы Гайдара послужили рычагом, создавшим в России свободный рынок – через либерализацию розничных цен, реорганизацию налоговой системы и создание новой системы внешней торговли.

Эксперты из команды Гайдара обосновывали необходимость "шоковой терапии" тем, что плановая экономика (на деле столкнувшаяся с первым серьезным кризисом) дышит на ладан. Беспощадной критике подвергалось все, так или иначе связанное с советской историей. Как утверждают противники гайдаровской теории, дефицит основных товаров искусственно создавался указаниями сверху – к примеру, одновременно закрылась на ремонт половина табачных фабрик страны.

Гайдар и его команда убеждали население, что трудности переходного периода временные. Однако многим и этого небольшого промежутка хватило, чтобы полностью прочувствовать все прелести модели свободной конкуренции мелкого бизнеса периода раннего капитализма: обесценивание сбережений населения, гиперинфляцию, спад производства, резкое снижение среднего уровня жизни, рост дифференциации доходов.

Первым шагом стала либерализация цен 2 января 1992 года. Это подразумевало собой формирование стоимости товаров и услуг с помощью рыночных механизмов. Резкий переход к свободному ценообразованию стал сильнейшим потрясением для экономики всей страны.

Одновременно была проведена и либерализация внешней торговли. Дисбаланс цен на внутреннем и внешнем рынке привел к тому, что организации, занимающиеся внешней торговлей, стали получать сверхприбыли. Было выгодно не вкладывать деньги в производство, а заниматься перепродажей сырья. Это привело к росту коррупции и концентрации значительных капиталов в руках отдельных людей, которых позже принято было называть олигархами. Сопутствующим фактором стал разгул бандитизма.

Неотъемлемой частью "шоковой терапии" стала приватизация государственного имущества. Началась она в 1993 году, однако основы были заложены тем же Гайдаром. Как отмечают эксперты, с одной стороны, государству удалось избавиться от большинства убыточных предприятий, тем самым освободив бюджетные деньги для других целей. В то же время, за бесценок были проданы фабрики и заводы, которые при умелом руководстве могли приносить немалую прибыль. Большинство предприятий в итоге сконцентрировалось в руках небольшой группы олигархов.

Споры экспертов, конечно, важны – возможно, они когда-нибудь и установят истину. Но есть еще память народа – страшная сила. В русском языке есть выражение, обозначающее крайнюю степень мошенничества, шулерства – "объегорить". Теперь к нему добавилось еще одно.

