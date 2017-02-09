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Учительницу арестовали за кувырки без трусов перед классом

Фото: GLOBAL LOOK press/colourbox.com
В США учительницу пения взяли под стражу за вызывающее поведение во время школьных занятий. Женщину обвинили в том, что она сделала колесо в присутствии учеников, будучи при этом без нижнего белья.
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В американском штате Оклахома 34-летняя Лейси Спонслер, преподавательница средней школы Pawhuska High School, была арестована местными правоохранителями за вызывающее поведение на уроке. По данным полиции, сначала она сообщила школьникам, что на ней нет нижнего белья. А затем сделала колесо, сверкнув во время его исполнения прелестями перед всем классом, пишет издание The Daily Mail.

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Выходка учительницы сразу же стала достоянием общественности. 17-летний юноша, присутствовавший на уроке пения, заявил прибывшим в школу полицейским, что видел половые органы Спонслер в тот момент, когда "ее ноги были в воздухе".

В качестве доказательства подросток предоставил сотрудникам полиции видеозапись. На кадрах видно, что во время занимательной гимнастики интимные места учительницы "без комплексов" действительно были полностью обнажены. Школьники подтвердили стражам порядка, что в течение урока преподавательница еще несколько раз повторила трюк, снова при этом продемонстрировав подопечным отсутствие нижнего белья.

По словам учащихся, ранее Спонслер обсуждала с ними "скользкие темы". Например, высказывалась об употреблении наркотиков и делилась  мыслями по поводу полового созревания 14-летних мальчиков.

Впрочем, во время допроса в полицейском участке женщина, несмотря на показания очевидцев, свою вину отрицала. Она заявила, что "просто танцевала с учениками", чтобы "быть классной преподавательницей".

Ранее сообщалось, что в США учительница из Далласа была уволена после того, как стало известно об ее сомнительном прошлом. Выяснилось, что в юности она снималась в жестких порнофильмах. Как писали Dni.Ru, информацию о работе Ресы Вудвард в порноиндустрии из мести распространил кто-то из бывших коллег. Cначала педагог отрицала свою причастность к фильмам для взрослых, а затем была вынуждена во всем сознаться.

9 февраля 2017, 14:23

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