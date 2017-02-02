В США девочка разрыдалась из-за подаренного дробовика

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Ролик попал в Сеть и вызвал неоднозначную реакцию у пользователей. Многие назвали поведение ребенка неадекватным.
"Это Америка – место, где вы не можете купить алкоголь или сигареты, если вам не исполнился 21 год, но можете иметь личное ружье", "Дети должны плакать из-за щенков или новой игры, но не из-за ружья! Мне очень жаль, но это ужасно!", "Я действительно плакала, но по совершенно иной причине: это позор!" – посыпались комментарии. Видео посмотрели почти 4,5 миллиона человек.
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