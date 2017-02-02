Москвичей предупредили о гололедице

Температура воздуха в столице 2 февраля от минус 6 до минус 8 градусов, передает сетевое издание m24.ru. Осадков не ожидается, однако синоптики предупреждают о возможной гололедицы. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.