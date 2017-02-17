Российские Ту-95МС разнесли базы "ИГ"
По данным Минобороны России, 17 февраля, Ту-95МС нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам "ИГ". Целями стали лагеря и центры подготовки террористов, а также пункт управления одного из крупных отрядов группировки, передает сайт "Комсомольская правда". Цели были поражены. Прикрывали бомбардировщиков истребители Су-30см и Су-35с. Видео было опубликовано на YouTube-канале RT.
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