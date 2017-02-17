Российские Ту-95МС разнесли базы "ИГ"

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар крылатыми ракетами по объектам запрещенной в России группировке "ИГ" в Сирии. Бомбардировщики перелетели над территорией Ирана и Ирака, совершив удар в районе Ракки.

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