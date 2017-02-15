Врачи и пациенты выступили против запрета гомеопатии

Предложение РАН признать гомеопатию лженаукой вызвало острую дискуссию в обществе. Несогласие с таким подходом выражают рядовые граждане, известные врачи и чиновники от здравоохранения. По крайней мере, не надо торопиться с запретительными мерами, уверены они.

Торопиться с мерами против гомеопатии не стоит, убежден депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, такие шаги могут даже помешать развитию медицины.

"Грубый материалистический сапог строгой науки может разрушить саму природу и логику эволюции медицины", – сказал Онищенко. Единственный аргумент говорящих о вреде гомеопатии, по словам депутата – это то, что "люди начинают лечиться гомеопатическими средствами, теряют время, после чего официальная медицина уже не помогает". "Но сколько у нас граждан, которые вообще никак не лечатся… Поэтому вред этот можно отрегулировать", – считает экс-глава Роспотребнадзора.

Такого же мнения придерживается известный детский врач Леонид Рошаль. "Не торопитесь закапывать всю гомеопатию. Это не нужно. Со мной согласятся миллионы", – написал в Twitter глава Национальной Медицинской палаты.

Не торопитесь закапывать всю гомеопатию. Это не нужно. Со мной согласятся миллионы. — Леонид Рошаль (@Leonid_Roshal) 6 февраля 2017 г.

Руководитель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова вообще назвала предложение РАН отказаться от гомеопатии преступлением. По ее словам, которые передает ИА "Москва", многие гомеопатические препараты прошли клинические испытания на людях и животных и доказали свою эффективность. "У животных эффект плацебо не может быть по определению. Есть исследования, диссертации, которые утвердила Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки России. И сегодня, я считаю, это просто преступление – запрещать эту нишу", - заявила Стебенкова.

Заявлять о том, что нет доказательной базы исследований, не совсем правильно, заявила ФВ исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева. Она подчеркнула, что гомеопатические лекарственные препараты промышленного производства проходят стандартные процедуры регистрации. Кроме того, гомеопатические препараты в обороте составляют около одного процента аптечного ассортимента.

Журналист и популярный блогер Антон Носик пишет, что за четверть века его работы с новостями он ни разу не встречал сообщений о том, как гомеопаты отговорили пациента, к примеру, от операции по поводу острого аппендицита. "Во всех резонансных случаях, которые на слуху и на памяти — Стив Джобс, сектанты, крестильная купель вместо нейрохирургической операционной – решение об отказе от лечения принимал не врач-гомеопат, а пациент, равноудаленный и от гомеопатической, и от аллопатической практики". Пациент приходит к врачу со своим страданием, и задача врача – любой ценой эту боль облегчить, заключает блогер.

В том, что запретить гомеопатию не получится, уверен и председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. "Гомеопатия вообще не имеет отношения к науке – это медицинская технология, способ лечения людей, которая проверялась, кстати, в очень неплохо спланированных, абсолютно научных исследованиях. И не один раз. Да, не было получено доказательств эффективности. Но таких медицинских технологий, не имеющих подтверждения эффективности, множество. Чем же выделяется из этого списка гомеопатия? Ничем", – заявил Воробьев в интервью ФВ.

Ведомство, которое может принять окончательное решение о судьбе гомеопатии, с выводами не торопится. Минздрав России настроен беспристрастно и спокойно обсудить проблему со всеми заинтересованными сторонами, заявила его руководитель Вероника Скворцова.

"Для того чтобы рассмотреть с разных позиций проблему гомеопатии, мы действительно создаем межведомственную рабочую группу. Мы пригласили всех заинтересованных и физических, и юридических лиц участвовать в этой работе… Представители гомеопатического сообщества, официальной науки, официальной фармакологии – мы открыты для всех", – цитирует Скворцову РИА Новости.

Министр напомнила слова великого Бехтерева – ученого, который России принес славу на весь мир. "Объяснить не могу, а отринуть не смею". Скворцова подчеркнула, что с проблемой предстоит разобраться всем вместе, что же касается ее ведомства – то оно настроено на конструктивный диалог.