На проекты о революции 1917 года выделят 100 миллионов
Как рассказал исполнительный директор и председатель правления
фонда Константин Могилевский, у организации имеется "небольшая государственная
субсидия. "100 миллионов рублей на сегодняшний день предусмотрено на
деятельность фонда в федеральном бюджете, – сообщил он. – Большую часть из этих
средств мы планируем распределить на конкурсной основе для поддержки проектов,
выполняемых российскими организациями по приоритетной тематике – столетие
революции 1917 года".
По словам Могилевского, прием заявок стартовал 31 января 2017 года и на сегодняшний день уже есть около 70 желающих принять участие в отборе. Конкурс проводится по четырем направлениям: поддержка выставочной деятельности, производства фильмов, научно-популярной литературы и поддержка проведения международных форумов и мероприятий.
"В течение февраля принимаем заявки и в течение марта планируем подвести итоги конкурсов"
Могилевский рассказал, что для оценки проектов, рассмотрения заявок и дальнейшей работы будут созданы четыре экспертных совета. Во главе них будут: первый зам гендиректора ТАСС Михаил Гусман, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор исторической библиотеки Михаил Афанасьев. Также приглашение принять участие в работе экспертного совета было направлено генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой.
"Объем средств, которые запрашиваются участниками конкурса, кратно превысит возможности фонда, которыми мы располагаем", – отметил исполнительный директор, председатель правления фонда. Но организаторы рассчитывают на "частный бизнес подключится или государство найдет дополнительные возможности".
Правильность и эффективность расходования государственных денег в конце года проверит Счетная палата, чьи эксперты проверят, на что пойдет бюджетная субсидия, рассказал председатель правления Российского исторического общества Сергей Шахрай. В свою очередь Могилевский отметил, что фонд сделает все конкурсные процедуры максимально открытыми и прозрачными.
Напомним, Фонд
"История Отечества" был создан с целью популяризации российской
истории и поддержки программ исторического просвещения. По данным Всероссийского
центра изучения общественного мнения, 90% россиян считают историю основным
поводом для гордости за свою страну.
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