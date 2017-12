Ученые опровергли теорию Дарвина

Распространение видов зависит от факторов окружающей среды и влияния других организмов, утверждал Дарвин. Основоположник теории эволюции был уверен, что в неблагоприятных условиях – в пустынях, зонах вечной мерзлоты и солончаках – ведущую роль в ограничении роста и размножения растений и животных играют температура и другие климатические факторы. А вот когда эти факторы оптимальны, на первый план выходят взаимоотношения между самим организмами. Дарвин полагал, что в случае растений это происходит из-за увеличения разнообразия видов и плотности их произрастания.

Идеи британского ученого о ведущей роли борьбы за выживание и естественный отбор современная наука переосмыслила. Учитываются данные генетики и эмбриологии. В 1960 году была разработана нейтральная теория эволюции, согласно которой в малых популяциях естественный отбор практически не происходит, а новые признаки возникают в результате случайных, не имеющих пользы мутаций.

И вот теперь ученые Колорадского университета в Боулдере открыли неизвестный ранее экологический механизм. Оказалось, что при стрессовых условиях организмы начинают в меньшей степени испытывать на себе последствия конкуренции с другими видами, пишет Phys.org.

