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Общество

Ученые опровергли теорию Дарвина

Кадр из фильма "Планета обезьян: Революция"
Гипотезы Чарльза Дарвина в очередной раз не выдержали проверки экспериментом. Ученые выяснили, что в условиях стресса теория естественного отбора почему-то не работает.
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Распространение видов зависит от факторов окружающей среды и влияния других организмов, утверждал Дарвин. Основоположник теории эволюции был уверен, что в неблагоприятных условиях – в пустынях, зонах вечной мерзлоты и солончаках – ведущую роль в ограничении роста и размножения растений и животных играют температура и другие климатические факторы. А вот когда эти факторы оптимальны, на первый план выходят взаимоотношения между самим организмами. Дарвин полагал, что в случае растений это происходит из-за увеличения разнообразия видов и плотности их произрастания.

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Идеи британского ученого о ведущей роли борьбы за выживание и естественный отбор современная наука переосмыслила. Учитываются данные генетики и эмбриологии. В 1960 году была разработана нейтральная теория эволюции, согласно которой в малых популяциях естественный отбор практически не происходит, а новые признаки возникают в результате случайных, не имеющих пользы мутаций.

И вот теперь ученые Колорадского университета в Боулдере открыли неизвестный ранее экологический механизм. Оказалось, что при стрессовых условиях организмы начинают в меньшей степени испытывать на себе последствия конкуренции с другими видами, пишет Phys.org.

Исследователи в течении четырех лет изучали динамику популяции гибискусов Hibiscus meyeri на трех полевых участках, расположенных в центральной Кении. Выяснилось, что опыление насекомыми, поедание травоядными и конкуренция с другими травами и кустарниками в полном соответствии с теорией Дарвина сыграли важную роль в определении границ ареала гибискуса на влажных участках. Однако на сухих территориях те же факторы оказали гораздо меньшее влияние.

Ученые пришли к выводу, что плотность произрастания растений и разнообразие видов не важны для распространения вида в неблагоприятных условиях. Стрессовый фактор – в данном случае низкая влажность – выступает на первый план, ограничивая рост, выживание и размножение.


Автор: Андрей Евлампиев27 декабря 2017, 10:22

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