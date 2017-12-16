Москвичей предупредили об опасности

МЧС предупредило жителей Москвы о надвигающейся непогоде. 16 декабря в городе ожидается мокрый снег, дождь, гололедица и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Такая погода является потенциально опасной. Главное управление МЧС России по Москве рекомендовало горожанам обходить рекламные щиты и шаткие строения, и, по возможности, переждать разгул стихии дома. Водителей попросили парковать автомобили в гаражи или оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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