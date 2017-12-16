Бесплатный чай наливают москвичам у метро

Возле закрытых станций столичной подземки "Сокол" и "Речной вокзал" Замоскворецкой линии метро раздают бесплатный чай. Согреться горячим напитком можно с 09:00 до 20:00 16 и 17 декабря, передает агентство "Москва".

У этих же станций горожане могут пересесть на бесплатные автобусы. О закрытии "Речного вокзала", "Водного стадиона" и "Войковской" в связи со строительством станции "Ховрино" оповестили 13 декабря. Станции продолжат работу в понедельник, 18 декабря.