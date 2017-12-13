В Москве закроют три станции зеленой ветки метро

Три станции столичной подземки не будут работать в ближайшие выходные – 16 и 17 декабря, а также через неделю, 23 и 24 декабря. На вход и выход закроют "Водный стадион", "Речной вокзал" и "Войковскую", передает "360".

Как сообщили в пресс‐службе Дептранса Москвы, поезда Замоскворецкой линии будут следовать до станции "Сокол". Данная мера принята из-за проведения работ по присоединению станции "Ховрино" к Замоскворецкой линии.