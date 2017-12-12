В поездах московского метро убрали вертикальные поручни

Руководство столичного метрополитена решилось на необычный эксперимент. В вагонах поездов "Москва" в рамках пилотного проекта были демонтированы вертикальные поручни.

Предполагается, что данная мера позволит увеличить скорость посадки пассажиров. Если эксперимент будет признан успешным, поручни будут демонтировать сразу на заводе, передает агентство городских новостей "Москва".