В московских аэропортах массово задерживают рейсы

Днем 10 декабря в столичных аэропортах произошла массовая задержка рейсов. Причины случившегося не называются.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", без перебоев работает только аэропорт Жуковский. В Шереметьево задержано четыре рейса, во Внуково – шесть (два отменено), а в Домодедово – девять (два отменено).