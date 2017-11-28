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Общество

Жена Хрущева шокировала внешним видом

Нина Хрущева. Фото: wikimedia.org
Жены правителей нашей страны, как правило, не были публичными персонами. Супруги государей старались быть незаметными хранительницами домашнего очага и семейного уюта при своих влиятельных мужьях. Одной из первых эту традицию начала нарушать жена генсека Никиты Хрущева Нина. Ее визит в Вену в 1961 году наделал много шума в западной прессе.
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Нина Хрущева (девичья фамилия Кухарчук) родилась в 1900 году. Детство ее прошло на территории Люблинского воеводства в Польше, которая в то время входила в состав Российской империи. Семья будущей первой леди СССР жила в бедном селе Василев.

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В 1920 году она вступает в Коммунистическую партию. Молодая советская республика в то время ведет войну с Польшей, поэтому летом того же года Кухарчук по собственной инициативе отправляется на фронт. Перед ней поставлена задача руководить агитацией за советскую власть по говорящим на украинском языке селам.

В вихре происходящих событий она встречает Никиту Хрущева. Они сразу понравились друг другу, а спустя пару лет после окончания гражданской войны сыграли свадьбу. В 1926 году будущий генсек получает направление на работу в окружной комитет партии, а его супругу приглашают на учебу в Коммунистическую академию имени Крупской в Москву.

Нина Кухарчук с Никитой Хрущёвым, 1924 год. Фото: wikipedia.org

"Всеобщая бабушка"

Став руководителем советского государства и начав реформы по либерализации общественно-политической жизни, Никита Хрущев взял на вооружение распространенную на Западе практику – брать с собой в официальные поездки жену. Так, в 1961 году генсек отправился с визитом в столицу Австрии Вену, где были запланированы переговоры с президентом США Джоном Кеннеди.

Тем для беседы у лидеров было немало: ситуация на Кубе, напряженность в Берлине и другие судьбоносные для человечества вопросы. Но присутствовавшие на мероприятии представители средств массовой информации вдруг кинулись обсуждать не холодную войну, а жен правителей двух сверхдержав. 

Нине Хрущевой во время венской встречи было 60 лет. Даже там, в окружении представителей западной элиты, она предпочитала не пользоваться косметикой и не надевать дорогие наряды. Во время переговоров двух лидеров произошла ее встреча с супругой главы Белого дома Жаклин Кеннеди.


Сделанный репортерами совместный снимок двух женщин произвел настоящий фурор на Западе. Журналисты взахлеб принялись обсуждать внешность жены генсека СССР: ее грузную фигуру, похожее на домашний халат платье, отсутствие стильной прически и дорогих украшений.

Полной противоположностью Нине Хрущевой была Жаклин. В два раза моложе супруги советского лидера, она была настоящей иконой стиля того времени, любимицей американцев. Контраст между женщинами был поразителен. Один из репортеров иронично окрестил Нину Хрущеву "всеобщей бабашкой", другой назвал ее "русской матушкой".

Внешность обманчива

В действительности супруга главы СССР была не такой простушкой, как казалась на фотографиях. Несмотря на то, что Хрущева напоминала крестьянку из центральных регионов России, она была хорошо образованна: владела английским, польским, французским и украинским языками и неплохо разбиралась в вопросах экономики.

Примечательно, что с американцами супруга советского лидера общалась без переводчика.

Более того, наблюдатели отмечали ее подчеркнутую вежливость и хорошие манеры, умение вести непринужденную светскую беседу. В этом она сильно отличалась от своего супруга, порой плевавшего на подобные "условности" с высокой колокольни.

Фото: Фотохроника ТАСС

Простая русская женщина

Тем не менее возникает вопрос: почему женщина, которая имела безграничные возможности в плане ухода за собой, выглядела так просто? Вполне возможно, что здесь есть идеологическая подоплека. В СССР элита старалась не выпячивать напоказ свою состоятельность. Это касалось и семьи главы государства.

Супруга генсека должна была демонстрировать народу, жившему достаточно скромно, что она – самая простая женщина: в роскоши не купается, бриллиантами не щеголяет, шубы соболиные не носит.

Вероятно также, что всему виной стремление Хрущевой соответствовать духу и идеалам строителей коммунизма. Для таких людей блеск и элегантность гораздо менее важны, а вот общественная активность и любовь к труду – превыше всего. Думается, что Хрущева, бывшая в молодости пламенной революционеркой, хорошо это понимала.

Фото: wikipedia.org

Вместе с тем не стоит забывать, что Хрущева перенесла за свою жизнь множество тягот. Бедное крестьянское детство, две войны, воспитание детей, хозяйство... Здесь явно не до ухода за собой. В этом – ее разительное отличие от родившейся в престижном пригороде Нью-Йорка и не знавшей нужды Жаклин, всю жизнь окруженной роскошью. 

Автор: Иван Поляков28 ноября 2017, 08:00

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