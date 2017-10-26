Папа, забери меня: дочь топ-менеджера Сбербанка уехала воевать в Донбасс

Дочь топ-менеджера Сбербанка Кирилла Сокрута Лиза отправилась воевать на стороне ополченцев в Донбасс. Однако уже через три дня 25-летняя девушка передумала и попросила отца купить ей билеты обратно в Москву.

11 октября Лиза Сокрут покинула родной дом и вступила в ряды украинских ополченцев. "Но война оказалась куда страшнее и реальнее, чем рисовало воображение. Лиза передумала, покаялась и попросилась обратно", – сообщает телеграм-канал Mash.

В итоге, Кирилл Сокрут купил еду и билеты блудной дочери и через десять дней она вернулась в Москву. Паблик также уточняет, что во время поездки в Донбасс Лиза попала в весьма неприятную ситуацию.

Местные спецслужбы поймали эффектную блондинку на могиле Моторолы (ополченец Арсен Павлов) и отправили на допрос. Однако, узнав о том, что в Москве девушка танцевала стриптиз, а теперь намерена воевать в Донецке, они решили, что у нее просто не в порядке с головой и отпустили.

Известно, что до того, как примкнуть к ополченцам, Лиза вела достаточно разгульный образ жизни. Девушка гастролировала с группой "Коррозия металла". В поездках ее главной задачей было танцевать в полуобнаженном виде на сцене, зажигая пришедшую на концерт публику.

Известно, что отец Лизы, 49-летний Кирилл Сокрут – работает руководителем одного из IT-направлений в Сбербанке. Как он оценивает экстравагантный поступок дочери, не уточняется.