На Москву надвигается метель

В ночь на пятницу, 27 октября, на столицу обрушится метель. Погода начнет портиться уже вечером в четверг. По данным центра "Фобос", может выпасть до пяти сантиметров снега, сообщает НСН.
"В ночь на пятницу и в дневные часы в столице сохранится пасмурная погода, снегопады продолжатся и будут только усиливаться. Задует плотный юго-восточный ветер до 5-10 метров в секунду, ночью возможна даже слабая метель", – цитирует специалиста РИА Новости.
Температура воздуха в мегаполисе будет на несколько градусов ниже климатической нормы. Ночью Москве ожидается 0...-2.
При этом устойчивый снежный покров появится в столице не раньше середины ноября. Как рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, стабильно минусовых температур следует ожидать также не ранее первой декады ноября, пишет газета "Известия".
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