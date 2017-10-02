Напуганный счетом постоялец сбежал из отеля по проводам
Видео опубликовано на YouTube-канале издания "Жэньминь жибао": постоялец отеля решил покинуть номер по натянутому на высоте 19-го этажа телефонному проводу. После нескольких секунд упорного балансирования турист просто повис.
Чтобы снять постояльца с проводов, пришлось привлечь пожарных со спецтехникой. Те и передали смельчака полиции.
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