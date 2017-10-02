В Москве установят новые уличные туалеты

В столице разработали новый облик для передвижных городских туалетов. По данным Москомархитектуры, туалетный модуль нового образца будет занимать почти десять квадратных метров, а общая площадь внутренних помещений составит порядка 7,5 квадратных метра, передает сетевое издание m24.ru.

Клозет будет состоять из двух кабинок, а в задней части разместят техническое помещение. Каждую уборную оборудуют раковиной и сушилкой для рук.