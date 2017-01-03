Женщина родила близнецов в разные годы

В США женщина родила близнецов в новогоднюю ночь. Необычен этот случай тем, что один из мальчиков родился в 2016 году, а второй – уже в 2017.

Отец семейства заявил, что считал возможным такое развитие событий, когда узнал, что скорее всего его жена будет рожать в новогоднюю ночь. В итоге близнецы Сойер и Эверетт появились на свет 31 декабря в 23:51 и 1 января в 00:01 соответственно.

"Мы думали, что такое, в теории, может случиться, и это действительно произошло" – сказал счастливый отец. Роды прошли без происшествий.

Супруги оказались довольны тем, что у них родились именно сыновья, так как у них уже есть две дочери. Больше всех радовался отец семейства. "Хорошо, когда есть мальчики. Добро пожаловать в семью, тестостерон", – пошутил он.

Примечательно, что в новогоднюю ночь в США произошло еще два подобных случая. Близнецы родились в разные годы в Атланте и Сан-Диего, передает СNN.

В том же Сан-Диего похожий случай произошел и год назад. Там близнецы родились с разницей в две минуты: один – в 2015 году, другой – уже в 2016-м.