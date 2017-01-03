Женщина родила близнецов в разные годы

Астрологический прогноз со 2 по 8 января Телепрограмма на праздники Дом-2 Новый год 2017 Развод Бузовой и Тарасова
Общество

Олег Ляшко вместо жены увез в Таиланд друга

Скандально известный депутат опять подогрел слухи о своей ориентации
Общество

Военные показали уникальное видео с "Адмирала Кузнецова"

В ролике собраны все кадры боевого применения тяжелого авианесущего крейсера
партнеры
Четверг 5 января
Лента новостей
19:43
В Подмосковье погиб известный математик
19:03
Елена Темникова совершила роковую ошибку
17:54
В Нью-Йорке сошел с рельсов пассажирский поезд (видео)
17:45
У 65-летней пенсионерки из Люберец нашли килограмм героина
16:57
В лесу под Москвой пропала девочка-подросток
16:50
Как лыжник Устюгов заткнул ненавистников России
16:26
Состояние расстрелянного Мирзаева резко ухудшилось
16:03
Вооруженный мужчина порезал 11 воспитанников детсада
15:48
Почему животные так любят крушить новогодние елки
15:34
Самые зрелищные хоккейные драки
15:29
Билан показал маленькую сестру
15:02
ФСБ опасается повторения "берлинского теракта" в Москве
14:20
Петербуржцы расстроили Машу Распутину
14:08
Подробности столкновения 23 автомобилей на юге Москвы
13:29
Во Внуково произошло ЧП с Boeing 737
13:15
Появилось видео с места крупного ДТП на МКАД
13:05
Ополчившийся против России Пихлер получил отпор
12:37
На северо-западе Москвы мужчина провалился под лед
11:56
В московских аэропортах отменили более 20 рейсов
11:48
Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154
11:20
В Турции установили личность устроившего теракт в ночном клубе
11:12
Авария с 20 автомобилями парализовала МКАД
11:06
Родившая в 50 лет Джанет Джексон выбрала имя для первенца
10:40
В торговом центре на юге Москвы найден труп мужчины
10:26
Приземлившийся на брюхо самолет "Аэрофлота" напугал россиян
10:04
Возрождение или смерть: что ждет ЕС в 2017 году
10:02
На юго-западе Москвы произошел крупный пожар
17:56
Известный гимнаст госпитализирован в Москве
17:54
Юлия Высоцкая о смерти через два-три дня
17:43
Мировые рекорды по легкой атлетике хотят обнулить
17:19
Москвичей предупредили о резком похолодании
17:08
Басков воссоединится с сыном
16:58
Киркоров сделал важное заявление
16:41
В центре Москвы провалился грунт
16:10
Сын Никаса Сафронова попал в реанимацию
15:58
Кудрявцева напоила маму коньяком
15:40
Политические неудачники ушедшего года
15:03
В Петербурге двое мужчин ограбили супермаркет
14:42
Назван исполнитель новогодней бойни в Стамбуле
14:22
В Швейцарии мужчина расстрелял полицейских
14:10
Молния ударила женщину в голову на пляже (видео)
13:56
Самые громкие скандалы 2016-го
13:48
Названы имена отстраненных российских скелетонистов
13:31
На юге Москвы трамвай сошел с рельсов
13:25
Путина признали победителем на выборах в Европе
12:54
Яркие наряды Марии Захаровой
12:40
В Екатеринбурге у самолета во время посадки отказал двигатель
12:35
Ефимова об ужасах допинговой травли
12:25
Украина-2017: синдром тела в проруби
12:15
На Эльбрусе спасатели вытащили из расщелины раненого альпиниста
12:09
Московскому военно-музыкальному училищу присвоили имя Халилова
12:01
Пугачева комплексует из-за Орбакайте
11:58
В Белоруссии нашли новое месторождение нефти
11:36
На Эльбрусе в расщелину сорвался альпинист
10:40
Под Москвой школьник лишился пальцев после взрыва петарды
10:29
Как Трамп разочаровал американцев
10:17
Японский гороскоп на 2017 год
09:58
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Чемпионата мира
19:54
Любовный гороскоп на январь 2017 года
19:45
Поклонников взбесил новый "Шерлок"
18:37
Полуголый атлет отметил Новый год забегом
18:27
Плющенко и Билан любят одну женщину
18:21
Питбуль покусал хозяев за попытку одеть на него свитер
18:01
У лыжников Легкова и Вылегжанина отбирают олимпийские медали
17:19
Успенская без нижнего белья показала мужчину
16:51
Секретная служба Обамы
15:55
Подружки Преснякова ныряли в прорубь Пугачевой с бутылками
15:52
Тяжелая судьба фигуристки Сотниковой
15:47
Самые счастливые политики
15:39
Российский майор найден мертвым в гостинице
14:57
Николаев подловил спящего Киркорова
14:13
Новогодние трагедии
13:56
Чем занимались звезды в первый день нового года
13:35
Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
12:36
Липницкая родит двоих детей
12:25
Расстрелянный Мирзаев показал фото из больницы
12:02
Умер защитник московского "Динамо"
11:56
Миллионы пользователей отключат от WhatsApp
11:29
Какие сюрпризы ждать от 2017 года
11:22
Максим Фадеев обругал новогодние телеогоньки
11:21
Астрологический прогноз со 2 по 8 января
11:19
Три варианта разгрузочных дней после праздников
11:10
Собчак свела с ума пышной грудью
10:52
У Вячеслава Манучарова родился сын
10:32
Конгресс взбунтовался против Трампа
22:09
Сосед убил известного телеведущего
20:05
Шахматист Карякин о допинге и подтасовках
18:51
С кем Даша Жукова встретила Новый год
18:32
Какие знаки зодиака ждет успех в делах в 2017 году
14:44
Любовный прогноз по знакам зодиака на год Петуха
14:37
Новые имена ушедшего года
14:33
Какие опасности ждать от 2017 года
14:24
Как изменится жизнь россиян в 2017-м
10:45
Лучшие телепрограммы новогодних каникул
19:06
Чем запомнился 2016 год
18:55
Кого мир потерял в високосный год
17:11
Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"
16:32
Самые необычные зеленые красавицы
16:30
Путин раскрыл главный секрет Нового года
15:52
Девушка открыла дверь обидчикам Мирзаева
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
Тарасов празднует развод с Бузовой
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Общество

Женщина родила близнецов в разные годы

Кадр youtube.com
В США женщина родила близнецов в новогоднюю ночь. Необычен этот случай тем, что один из мальчиков родился в 2016 году, а второй – уже в 2017.
прочитано 5245 раз

Отец семейства заявил, что считал возможным такое развитие событий, когда узнал, что скорее всего его жена будет рожать в новогоднюю ночь. В итоге близнецы Сойер и Эверетт появились на свет 31 декабря в 23:51 и 1 января в 00:01 соответственно.

"Мы думали, что такое, в теории, может случиться, и это действительно произошло" – сказал счастливый отец. Роды прошли без происшествий.

Супруги оказались довольны тем, что у них родились именно сыновья, так как у них уже есть две дочери. Больше всех радовался отец семейства. "Хорошо, когда есть мальчики. Добро пожаловать в семью, тестостерон", – пошутил он.

Примечательно, что в новогоднюю ночь в США произошло еще два подобных случая. Близнецы родились в разные годы в Атланте и Сан-Диего, передает СNN.

В том же Сан-Диего похожий случай произошел и год назад. Там близнецы родились с разницей в две минуты: один – в 2015 году, другой – уже в 2016-м.

Автор: Евгений Мышко3 января 2017, 11:31

комментарии

Политика

Украина бьется в истерике из-за заявления Ле Пен по Крыму
Возрождение или смерть: что ждет ЕС в 2017 году
Политические неудачники ушедшего года
Как Трамп разочаровал американцев

Шоу-бизнес

Елена Темникова совершила роковую ошибку
Сергей Лазарев отказался от семьи
Билан показал маленькую сестру
Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154

Проишествия

Назван исполнитель новогодней бойни в Стамбуле
Молния ударила женщину в голову на пляже (видео)
Российский майор найден мертвым в гостинице
Новогодние трагедии

Lifestyle

Поклонников взбесил новый "Шерлок"
Три варианта разгрузочных дней после праздников
Лучшие телепрограммы новогодних каникул
Конфузы и тайны новогоднего огонька
Общество

Названа сенсационная причина крушения "Титаника"

Согласно исследованию, к трагедии мог привести пожар в топливном хранилище
Спорт

Ополчившийся против России Пихлер получил отпор

Экс-наставник сборной России по биатлону призвал отстранить российскую команду от Игр-2018
Шоу-бизнес

Елена Темникова совершила роковую ошибку

Планам певицы не суждено было исполниться
Спорт

Состояние расстрелянного Мирзаева резко ухудшилось

Спортсмен все еще находится в больнице

Гороскоп

Земфира переедет жить за границу
Басков воссоединится с сыном
Японский гороскоп на 2017 год
Любовный гороскоп на январь 2017 года

Фоторепортажи

Почему животные так любят крушить новогодние елки
Яркие наряды Марии Захаровой
Полуголый атлет отметил Новый год забегом
Самые необычные зеленые красавицы

Спорт

Состояние расстрелянного Мирзаева резко ухудшилось
Как лыжник Устюгов заткнул ненавистников России
Самые зрелищные хоккейные драки
Ополчившийся против России Пихлер получил отпор

Регионы

Приземлившийся на брюхо самолет "Аэрофлота" напугал россиян
В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
Ворона обокрала эстонца на границе с Россией
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru