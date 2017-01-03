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Пьяная пассажирка попыталась повторить сюжет "Иронии судьбы"
Женщина, перепутавшая лайнеры, уже заняла место на борту воздушного судна, когда обнаружилась досадная ошибка. Выдворять ее из самолета пришлось сотрудникам полиции, так как выпившая дама наотрез отказывалась покидать борт, передает Life.ru.
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