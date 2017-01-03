Пьяная пассажирка попыталась повторить сюжет "Иронии судьбы"

В столичном аэропорту Домодедово едва не повторилось начало известного советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Подвыпившая пассажирка села не на тот самолет и попыталась улететь в Кемерово вместо Санкт-Петербурга.

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